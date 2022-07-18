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В «Крыльях Советов» рассказали о задачах на сезон

18 июля 2022, 19:09

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о целях клуба на новый сезон РПЛ.

Одной из главных задач было сохранить костяк команды. Практически на всех наших игроков был серьезный спрос, и им мы сделали предложения продлить контракты на длительный срок на выгодных условиях. В процессе переговоров нам удалось прийти к устроившим всех решениям. Конечно, в финансовом плане мы не можем конкурировать с более богатыми клубами — таковы реалии. Но мы довольны тем, что смогли сохранить костяк команды и тренерский штаб, подписав длительные соглашения.

Перед ФК «Крылья Советов» стоит задача сохранить и улучшить достигнутые спортивные результаты. Для этого в клубе проводятся изменения организационной структуры, они будут направлены на развитие «Крыльев».

В первом туре РПЛ самарцы обыграли «Оренбург» (4:2).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AleS (раскрыть)
18 июля в 22:59
В Химках поле идеальное, одно из лучших в стране. А Зенит - это контора, которая всегда жалуется на что либо, когда результат игры их не устраивает. Насчет полей. Футбол - это игра исторически на свежем воздухе, а ковер резиновый уместен только в помещении. В Англии- родине футбола газоны великолепные. На них играть приятно и смотреть приятно. Так что футбол - это игра на естественном поле, а не на резине.
AleS
AleS ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 22:32
21 век на дворе, а нормальное исскуственное поле не могут сделать, вот я о чем. Уже давно бы придумали что-то, что было бы лучше травы.
На поле в Химках, вроде, Зенит жаловался после первого тура, но это неточно.
stanichnik
stanichnik
18 июля в 21:54
А как же Зиньковский, Сарвели, чуть ранее Сергеев, Бегич и Онугха? Костяк остался, а те кто в основном делал результат ушли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AleS (раскрыть)
18 июля в 21:41
В. том то и дело, что на дворе 21 век, а резина, те искусственные поля это пережиток 20 века. Во всех ведущих лигах играют только на естественных полях. Только Скандинавия из-за климата на резине. У нас прекрасные поля естественные в Химках, Нижнем, Самаре, Динамо, ВЭБ арене, Ростове, Краснодаре. В Оренбурге тоже откажутся от резины. Это вредно для здоровья из-за травм.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 21:08
Цель - первое место и выход в ЛЧ !
AleS
AleS
18 июля в 21:07
Посмотрел обзор матча Оренбург - Крылья советов. Матч похоже был просто огонёк. У крыльев комбинационный футбол бешенный. Оренбург тоже не сдавался.
Я так понял, что у Оренбурга поле искусственное - поэтому и матч интересный, поле ровное, футболисты могут показывать комбинационный футбол. В России везде надо делать искусственные поля. А то 21 век на дворе, а играем на травке.
yu442nwk8jzm
yu442nwk8jzm
18 июля в 20:31
Цели поставлены, теперь их нужно выполнить...
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 20:23
Ну и ладно.
Zenit_84
Zenit_84
18 июля в 19:31
Хорошо, что сохранили костяк
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 19:23
Так какие задачи ?
Какое место ?
Болтун.
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