В «Крыльях Советов» рассказали о задачах на сезон

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о целях клуба на новый сезон РПЛ .

Одной из главных задач было сохранить костяк команды. Практически на всех наших игроков был серьезный спрос, и им мы сделали предложения продлить контракты на длительный срок на выгодных условиях. В процессе переговоров нам удалось прийти к устроившим всех решениям. Конечно, в финансовом плане мы не можем конкурировать с более богатыми клубами — таковы реалии. Но мы довольны тем, что смогли сохранить костяк команды и тренерский штаб, подписав длительные соглашения.