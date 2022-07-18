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Селюк: «Агаларов сделал правильный выбор, у него всё впереди»

18 июля 2022, 18:40

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».

Агаларов хороший нападающий, и мне кажется, что в «Ахмате» у него будет больше возможностей забивать голы, чем в «Уфе». Другой вопрос, насколько он будет использовать свои моменты. Чем лучше команда, тем больше игроков могут забить гол, в «Уфе» все играли на него. Там специфика состоит в том, чтобы раскручивать футболиста, когда он забивает, продать его, и он потом перестаёт забивать. «Локомотив» вот купил черногорского нападающего Марко Раконьяца, но Агаларов забьет больше него. Гамид очень хороший игрок, он молодец, всё время нацелен на ворота. Главное ему адаптироваться в команде. Ему надо понимать, что иногда надо будет играть подыгрыше, не только забивать.

Почему топ-клубы лиги не интересовались им? Для больших топ-клубов нападающий должен быть командным игроком, «Ахмат» — это как раз переходный его период к топ-клубам. Если сейчас забивать начнёт, начнут его смотреть. У ЦСКА и «Локомотива» сейчас всё в порядке, у «Краснодара» игроков достаточно. «Зенит» взял Кассьерру, который может посадить Сергеева на лавку, но он им не нужен был. Какой из топ клубов нуждается сейчас в Агаларове? Наверное, в РПЛ, кроме «Ахмата», он подошёл бы только «Ростову». В таких командах, как «Химки» или «Пари НН», он бы мог заиграть. «Ахмат» — единственный клуб лиги, который мог взять и заплатить за него, но переплатили явно. Гамид сделал правильный выбор, у него всё впереди.

В Европе он также мог бы найти команду, но я не верю что был вариант из чемпионата Португалии, это сказки дедушки Газизова. Потому что в Португалии только три клуба способны заплатить за трансфер, все остальные команды ищут варианты без денег.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
18 июля в 22:47, ред.
Почему его не взял Г. Иванов в Урал, не понимаю. Им так сейчас необходим центральный нападающий.
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 20:22
Ни в одном сезоне Агаларов не забьёт в "Ахмате" такое же количество голов,как в "Уфе".Почему? А хрен его знает,но так будет
ДСА
ДСА
18 июля в 19:50
Всё лучше, чем в Уфе.
нечитайло
нечитайло
18 июля в 19:21
Только удачи и роста
pomor45
pomor45
18 июля в 19:06
После нескольких таких правильных переходов с прицелом на всё ещё впереди может оказаться, что всё уже позади.
drug01
drug01
18 июля в 18:51
Будем ждать результат
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 18:51
Наверно он прав
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