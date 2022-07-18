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Семак ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» с командой Спаллетти

18 июля 2022, 21:13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу сравнения нынешней команды с коллективом времен работы тренера Лучано Спаллетти.

Кто бы победил в матче нынешнего «Зенита» с командой времен Спаллетти? Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Вилаша-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба.

Ранее «Зенит» продлил контракт с Семаком.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
19 июля в 09:19
нечего сравнивать Зенит тут всё очень просто тогда чемпионат России был на голову сильнее нынешнего поэтому среднего уровня тренеру Семаку легко выигрывать его
протон
протон
19 июля в 00:10
Не знаю как кому, а самый сильный был у Адвоката. Зенит Адвоката выносил Баварию и Манчестер Юнайтед, на зубах выгрызал Марсель, брал Лигу Европы и Суперкубок. Там был Андрей Аршавин. Разве кто-нибудь из состава Спаллетти был в десятке кандидатов на Золотой мяч? А на бумаге все сильные - вынеси топ-клуб в Европе - докажи силу а без этого состав - красивый набор имён, не более.
у Адвоката был самый успешный Зенит и играл очень круто в атаку, но иногда слишком увлекался
состав Адвоката стабильнее и интереснее, у Боаша - по именам самый сильный, да и нынешний точно сильнее. Но тот зенит в сердце навсегда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июля в 23:17
В доМанчиниевские времена Зенит был и впрямь неплохо укомплектован...
Халк, Данни, Гарай, Хави Гарсиа, Витсель......
pomor45
pomor45
18 июля в 21:41
Бессмысленная и вредная дискуссия. Каждая команда продукт своего времени. Чемпионат, в котором играла команда Спаллетти, был гораздо сильнее нынешнего и, соответственно, его команда нынешней, что Семак и признает. Но, это не значит, что эта команда не смогла бы набрать уровень той, если бы оказалась в том чемпионате. Закон: сила действия равна силе противодействия - верен не только в физике.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июля в 21:37
Дюков победил бы
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 21:15
Думаю ещё не время считать очки
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