Семак ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» с командой Спаллетти

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос по поводу сравнения нынешней команды с коллективом времен работы тренера Лучано Спаллетти.

Кто бы победил в матче нынешнего «Зенита» с командой времен Спаллетти? Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Вилаша-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба.