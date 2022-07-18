Семак ответил на вопрос о сравнении нынешнего «Зенита» с командой Спаллетти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу сравнения нынешней команды с коллективом времен работы тренера Лучано Спаллетти.
Кто бы победил в матче нынешнего «Зенита» с командой времен Спаллетти? Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Вилаша-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба.
Ранее «Зенит» продлил контракт с Семаком.
у Адвоката был самый успешный Зенит и играл очень круто в атаку, но иногда слишком увлекался
состав Адвоката стабильнее и интереснее, у Боаша - по именам самый сильный, да и нынешний точно сильнее. Но тот зенит в сердце навсегда.
у Адвоката был самый успешный Зенит и играл очень круто в атаку, но иногда слишком увлекался
состав Адвоката стабильнее и интереснее, у Боаша - по именам самый сильный, да и нынешний точно сильнее. Но тот зенит в сердце навсегда.