Султонов: «В РПЛ нисколько не сложнее играть, чем в Первой лиге»

Полузащитник «Торпедо» прокомментировал поражение своей команды в матче с «Сочи» (1:3).

В РПЛ нисколько не сложнее играть, чем в Первой лиге. Надо играть, как в начале второго тайма с «Сочи». Не знаю, почему не получилось так сыграть в первой половине. Наверное, чего-то боялись. Понимаем, за счёт чего можно обыгрывать «Сочи». У нас были моменты при счёте 1:2. Забей — была бы другая игра. Будем работать.

Ставлю ли какую-то планку в плане голов на сезон? Хочу забить как можно больше. Есть ли цель стать лучшим бомбардиром? Всё может быть. Паспорт болельщика пока не оформлял — в процессе. Что касается болельщиков, чем их больше, тем лучше для команды. В команде отличная рабочая атмосфера. В первой игре выиграть не получилось. Будем работать дальше. Дай бог, в дальнейших матчах будет результат.