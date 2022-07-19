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Мележиков: «Хочется попросить прощения у Ярцева за то, что мы сделали»

19 июля 2022, 14:21

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о кончине бывшего игрока и тренера красно-белых Георгия Ярцева.

Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержки семье и близким, мы очень скорбим.

Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России. С ним было интересно работать.

Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем.

Ярцев скончался 15 июля в возрасте 74 лет от острой сердечной недостаточности.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 июля в 20:13, ред.
Что задумал Малежиков говоря: "Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем?".
Он, что собрался даже после смерти Ярцева продолжать делать ему пакости?
Если мозгов нет, то совсем беда... уж лучше бы промолчал.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 18:37
Ярцев - это пример для подражания. И в 29 лет можно взлететь на олимп.
Союзник противников
Союзник противников
19 июля в 16:39
"Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем."
М-да,многообещающе!
старина
старина
19 июля в 14:48
Мир вашему праху Георгий Александрович.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 14:23
Раньше надо было головой думать!
Гость
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