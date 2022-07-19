Мележиков: «Хочется попросить прощения у Ярцева за то, что мы сделали»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о кончине бывшего игрока и тренера красно-белых .

Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержки семье и близким, мы очень скорбим.

Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России. С ним было интересно работать.

Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем.