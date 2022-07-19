Мележиков: «Хочется попросить прощения у Ярцева за то, что мы сделали»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о кончине бывшего игрока и тренера красно-белых Георгия Ярцева.
Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержки семье и близким, мы очень скорбим.
Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России. С ним было интересно работать.
Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем.
Ярцев скончался 15 июля в возрасте 74 лет от острой сердечной недостаточности.
Он, что собрался даже после смерти Ярцева продолжать делать ему пакости?
Если мозгов нет, то совсем беда... уж лучше бы промолчал.
Он, что собрался даже после смерти Ярцева продолжать делать ему пакости?
Если мозгов нет, то совсем беда... уж лучше бы промолчал.
М-да,многообещающе!
М-да,многообещающе!