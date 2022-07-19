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Никитин: «„Уфа“ оказалась там, где заслужила быть за последний год»

19 июля 2022, 09:28

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин, перешедший в «Химки», высказался о вылете клуба из РПЛ.

К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей (не хочу конкретизировать), которые справедливо привели к этому результату. Все закономерно, и все заслуженно.

Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это все разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год.

Было очень много моментов, и игровых, и неигровых. Со стороны всех — и руководства, и тренеров, и, конечно, игроков. «Уфа» заслуженно вылетела. И спустя время я это не боюсь открыто сказать. Все сложилось так, как должно было.

Правда ли, что Стукалов после матча в Казани дал слишком много свободы, устроил праздничный ужин и это расслабило игроков? Я не буду это комментировать. Это уже сослагательное наклонение. Не могу сказать, ошибка это или нет. Это не математика, где ты точно знаешь какой-то исход, что надо и не надо делать. Это не точная наука. В общем, как сложилось, так сложилось.

Было ли ощущение, что в случае вылета «Уфа» просто исчезнет? Такая ситуация постоянно возникала. Каждый год «Уфа» боролась за выживание. И последний сезон не был исключением.

Каковы шансы «Уфы» вернуться в РПЛ в первый же год? Без понятия. ФНЛ — абсолютно непредсказуемый турнир. В прошлом сезоне все говорили, что «Ротор» с такими деньгами и составом должен выходить обратно в РПЛ. А они вылетели во Вторую лигу. Поэтому сейчас вообще не берусь ничего предсказывать.

Я лишь желаю, чтобы «Уфа» вернулась в элиту. Буду болеть за тех ребят, с кем играл. И желаю им только удачи. Всегда лучше играть на высшем уровне.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:16
Никитин своей игрой в первую очередь заслужил вылет в первую лигу)
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 12:51
А сейчас еще сразу на дне ФНЛ оказались.
Ironigor
Ironigor
19 июля в 09:59
Было-бы желание.
fnkb3g5m3vtg
fnkb3g5m3vtg
19 июля в 09:53
конечно жаль, что Уфа вылетела, но если есть желание вернуться, нужно бороться...
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