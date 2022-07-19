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Нигматуллин: «Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан»

19 июля 2022, 03:56

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о переходе 33-летнего нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат Азербайджана.

Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан. Ничего против азербайджанского чемпионата не имею, но слишком уж большая разница в классе. Да и страна экзотическая для Артёма. Мне кажется, найти команду внутри РПЛ было бы легче.

Если цель просто уехать, то можно найти клуб где угодно. Если же ещё хочется получать большую зарплату, то вариантов становится меньше. К тому же могут мешать возраст и падение результативности. Переход в Азербайджан выглядит немного фантастически, даже слишком неожиданным. Было даже менее неожиданно, когда Дзюба оказался на сборе «Рубина».

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:42
Хороший вариант для Руки, там он ещё сможет быть на первых ролях.
112910415
112910415
19 июля в 13:05
станет легендой Азербайджана !
FRZZ
FRZZ
19 июля в 10:31, ред.
Стала известна причина приезда бывшего форварда сборной России по футболу Артем Дзюбы в Баку.
Как выяснилось, информация российских СМИ о том, что 33-летний нападающий ведет переговоры с одним из азербайджанских клубов, не соответствует действительности. Дзюба приехал в Азербайджан в качестве одного из почетных гостей на мероприятие в Баку по приглашению одного из бизнесменов.
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 08:40
Даже в ФНЛ наверное платят больше.
Kosmos58
Kosmos58
19 июля в 06:56
На пилораму попа!
ABir
ABir
19 июля в 06:01, ред.
Азербайджан - это почти Турция, Дзюба даже не заметит разницы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 июля в 05:41
В поисках нового пары Карло пиар идёт. Сохнет дерево. Будет толк от Карло?
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 05:15
Лучший бомбардир России, а места ему не нашлось.Пора Артемке подумать о сокращении зарплаты
нечитайло
нечитайло
19 июля в 04:34
Да и по деньгам вряд ли потянут
STVA 1
STVA 1
19 июля в 04:25
Я думаю никто не верит
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 июля в 04:21
Как то много стало Дзюбы.
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