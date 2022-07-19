Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Овчинников: «„Зенит“ может ещё пятерых Иванов привезти — пляж большой»

19 июля 2022, 13:44

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о трансферной политике «Зенита», состав которого 19 июля пополнил голкипер «Коринтианса» Иван Куарежма. Также клуб должен подписать полузащитника Мантуана из этого клуба

Я думаю, двое приехали на одну зарплату — на зарплату того, который уехал из «Зенита». Так можно еще десяток бразильцев подогнать. На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо — возьмут еще пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете?

Создается землячество. Завтра они забастовку устроят — и думай, что хочешь. В любой команде такое возможно. Помните, что устроила определенная группа товарищей в сборной Франции, когда та играла на чемпионате мира в ЮАР? Так называемые светлокожие затемненные. Потом эту команду разогнали. Как бы то же самое не организовали в «Зените» черти бразильские.

Питер — красивый город. Есть где отдохнуть, и хорошо отдохнуть. Они могут устроить там сплошной карнавал. Бразильцы есть бразильцы — их интеллектуальный уровень нужно замерять сразу. Они все гуляют, у них жизнь такая веселая. Появляются деньги, и крыша едет. Ладно мои были, которых я привез в девяностые, — их точно с пляжа в Нижний привезли, ловили там сачками. И денег таких они не видели.

А тут работают серьезные агенты. Надо смотреть, серьезных ли футболистов они везут. Вот игра была с «Химками». Счет какой? 1:1. Если суперзвезды не могут играть против «Химок», то о чем разговор? Если бы их ждали в Европе, они давно туда поехали бы. Но их туда никто не позвал. И денег не будут платить там таких, какие платят в «Зените». Клуб берет тех, кто не собирается в Европу.

Что делать? Охрану расставлять по всем углам базы и следить за ними. Правда, это еще состав надо набирать, деньги тратить. Но смотреть за бразильцами нужно строго — с первой секунды до последней. У них сплошная самба в голове. Один заселится в дом, вместе с ним сразу 10-15 родственников, и пошли гулять. А когда их так много, как в «Зените», это еще опаснее.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:23
Пляж большой ,бюджет резиновый ...
David Young
David Young
19 июля в 18:06
"черти бразильские."

"Они все гуляют, у них жизнь такая веселая. Появляются деньги, и крыша едет."

"У них сплошная самба в голове."

Очень некорректная дискриминация и предубеждение на этнической почве.
Союзник противников
Союзник противников ответ Dirty_Harry (раскрыть)
19 июля в 16:43
Бразильцев за чёрных "культурные националисты" Питера не считают.Это-Белоснежки,или чрезмерно загоревшие.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 июля в 16:08, ред.
А как же «В цветах «Зенита» нет черного»? Значит бразильцы и другие не светлые лицом стали своими
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 июля в 14:44
Газпром народное добро, эти сбегут других купят, для зенита деньги мусор, а ведь помню зенит в советские годы и мало кто в стране знал про этот клуб а те кто знал благодаря городу Ленинград.
альсато
альсато
19 июля в 14:16
Золотые слова метра!...на установке перед игрой: "играют Калитвинцев и Черышев, остальные стараются им не мешать")))))
4rsc953cg5ww
4rsc953cg5ww
19 июля в 14:13
В его словах есть правда, слишком много бразильцев...
wm5j8axb4cpd
wm5j8axb4cpd
19 июля в 14:07
Это их дело
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 14:00
Не понравятся одни, ГАЗПРОМ купит других, деньги то шальные, трать не хочу.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 13:58
Завидуйте молча
112910415
112910415
19 июля в 13:58
толково излагает тренер ! )
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
19 июля в 13:51
Может и может.
shlomo2
shlomo2
19 июля в 13:50
Пустые разговоры ни о чем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 