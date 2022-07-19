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Бека Бека: «Верю, что через 2-3 года российские клубы сыграют в Европе»

19 июля 2022, 09:39

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека порассуждал о вероятности возвращения клубов РПЛ в еврокубки.

Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Думаю, что, возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю.

Напомним, что УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных матчах на сезон-2022/2023 из-за событий на Украине.

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Все комментарии
протон
протон ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 23:16
Через 2-3 года Бека будет точно играть в Европе, если продолжит как в матче первого круга
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ альсато (раскрыть)
19 июля в 13:00
В Англии, еврокубки котируются выше только кубка лиги...
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 12:04
А Бека в квадрате оптимист однако. В нашей ситуации что то прогнозировать - неблагодарное занятие.
альсато
альсато ответ 1viking17 (раскрыть)
19 июля в 11:28
В Италии (к примеру, со слов тиффози ) на первом месте-СКУДЕТО, а еврокубки-типо как у нас -кубок России)))))
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 11:27
Это будет успехом
1viking17
1viking17 ответ 1 984 (раскрыть)
19 июля в 11:18, ред.
Так коэффициент коэффициенту рознь. Они там учитывают все нюансы игры. Просто так коэффициенты не ставятся. Они всё учитывают и кто с кем играет
Птица Феникс
Птица Феникс
19 июля в 11:14
Может быть.
1 984
1 984 ответ 1viking17 (раскрыть)
19 июля в 10:53, ред.
Я в курсе про 1:1. Подружитесь, пожалуйста, с математикой: Коэффициент 1,17 означает вероятность 85%. Заложим маржу букмекера - 75%. Если этот довод вас не убедил - продолжим на примере матча ХИК-Виктория. Как я озвучил ранее, коэффициент на данное событие составляет 1,17. Очевидно, что для осуществления данного сценария забить должны обе команды, а тотал должен быть больше 1,5. Но ТБ1,5 на этот матч 1,36, а оба забьют - за 1,96!!!. Подружитесь с математикой и она ответит вам взаимностью
1viking17
1viking17
19 июля в 10:38
Вернут, когда у Европы мозги появятся в голове
1viking17
1viking17 ответ 1 984 (раскрыть)
19 июля в 10:36
Почему не часто. Например ничейные результаты, начиная с 1:1, волевые победы.
Bensurr
Bensurr
19 июля в 09:49
Никогда
1 984
1 984
19 июля в 09:48
Добрый день!
Есть ещё такой вопрос: часто в линиях к разным матчам вижу ставку в следующей формулировке: Обе команды выиграют по тайму. Если я правильно понимаю формулировку это означает, что 1-й тайм выиграет одна команда, а второй другая?
Смущает, что коэффициент на это, прямо скажем не самое частое событие всегда предельно низкий. В частности на завтрашний матч ХИК-Виктория можно поставить с сумасшедшим коэффициентом 1,17. И вообще больше 1,3 на это событие я по-моему и не видел. Объясните, что всё-таки скрывается под этой формулировкой, ну не верю я, что букмекеры так низко оценивают не самое частое событие.
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