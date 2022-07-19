Бека Бека: «Верю, что через 2-3 года российские клубы сыграют в Европе»

1658212798

19 июля 2022, 09:39

Полузащитник «Локомотива» порассуждал о вероятности возвращения клубов РПЛ в еврокубки.

Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Думаю, что, возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю.