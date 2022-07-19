Бека Бека: «Верю, что через 2-3 года российские клубы сыграют в Европе»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека порассуждал о вероятности возвращения клубов РПЛ в еврокубки.
Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Думаю, что, возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю.
Напомним, что УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных матчах на сезон-2022/2023 из-за событий на Украине.
Есть ещё такой вопрос: часто в линиях к разным матчам вижу ставку в следующей формулировке: Обе команды выиграют по тайму. Если я правильно понимаю формулировку это означает, что 1-й тайм выиграет одна команда, а второй другая?
Смущает, что коэффициент на это, прямо скажем не самое частое событие всегда предельно низкий. В частности на завтрашний матч ХИК-Виктория можно поставить с сумасшедшим коэффициентом 1,17. И вообще больше 1,3 на это событие я по-моему и не видел. Объясните, что всё-таки скрывается под этой формулировкой, ну не верю я, что букмекеры так низко оценивают не самое частое событие.
Есть ещё такой вопрос: часто в линиях к разным матчам вижу ставку в следующей формулировке: Обе команды выиграют по тайму. Если я правильно понимаю формулировку это означает, что 1-й тайм выиграет одна команда, а второй другая?
Смущает, что коэффициент на это, прямо скажем не самое частое событие всегда предельно низкий. В частности на завтрашний матч ХИК-Виктория можно поставить с сумасшедшим коэффициентом 1,17. И вообще больше 1,3 на это событие я по-моему и не видел. Объясните, что всё-таки скрывается под этой формулировкой, ну не верю я, что букмекеры так низко оценивают не самое частое событие.