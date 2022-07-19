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Широков рассказал, кто удивил его в первом туре РПЛ

19 июля 2022, 04:43

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что был удивлён игрой ЦСКА в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0), а также отметил выступление «Ростова» в матче с «Динамо» (1:1).

С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо. Также «Ростов» хороший матч провёл.

Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:43
А факел? Не удивил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:33
ЦСКА не удивил...и так было понятно что предсезонное товарищеское баловство не уровень Федотова...что в чемпе он покажет истинное лицо...

Ростов не удивил потому как и до этого с Карпиным показывал хорошую игру...

Химки тоже не удивили...чисто на самоотдаче...дома...с лениво-вальяжным Зенитом...сгонять ничейку - как 2 пальца об асфальт....

Удивил..при чём очень...один клуб...
Это Факел....
Вот уж кому куража не занимать...
Браво !!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 июля в 15:47
А мне понравилась игра Факела своей настырностью, играли на равных с явным фаворитом.
альсато
альсато
19 июля в 15:31
если такие ребята как Широков, Канчельскис и др., говорят,что их кто то удивил-это говорит о том, что они ВААПЧЕ не следят за делами в чемпионате (в частности в межсезонье))))))
zooveterinar
zooveterinar
19 июля в 08:53
Вобще как правило циплят по осени считают,хотя задатки можно разглядеть и с первого тура,но сто процентов угадать тяжело,и спрогнозировать на год игровой игру команды не каждому под силу!!!Ростов ,ксожалению не всегда стабилен,ЦСКА возможно и попрет,предсезонные матчи на то ,и есть,что бы проверить команду,не результат в них важен,в первом туре москвичи,это доказали,а от Сочи возможно ,в этом году мы ничего и не увидем,команду покинул главный рулевой,большая половина результата,от которого зависела!!!
liverpool-today
liverpool-today
19 июля в 08:37
Роман удивился почему никто за весь тур не отмудохал хоть какого нибудь судью? Тур прошёл зря ((
SHMEL258
SHMEL258
19 июля в 08:10
ЦСКА, Ростов, Факел и Химки выглядели очень неплохо в первом туре.
hjlzuf
hjlzuf ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 июля в 07:09
Ответ на вопрос журналиста, это футбольные Дела?!!!
5bpfjsng95z7
5bpfjsng95z7
19 июля в 06:08
У каждого свое мнение, влот и Рома отличился...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 июля в 05:56
Разве Рому не отстранили от футбольных дел.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 05:49
У нас достаточно порядочных футболистов. Зачем у этого хулигана брать интервью???
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 04:50
Наверное тут тренерский талант Федотова.
sdg2x299rv99
sdg2x299rv99
19 июля в 04:47
Это его мнение
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