Широков рассказал, кто удивил его в первом туре РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что был удивлён игрой ЦСКА в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0), а также отметил выступление «Ростова» в матче с «Динамо» (1:1).
С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с «Уралом» выглядели очень хорошо. Также «Ростов» хороший матч провёл.
Никто не разочаровал. Просто я ждал от «Сочи» большего, но не скажу, что они меня разочаровали. Я думал, они будут играть в чуть другой футбол. Однако это только первый матч.
Ростов не удивил потому как и до этого с Карпиным показывал хорошую игру...
Химки тоже не удивили...чисто на самоотдаче...дома...с лениво-вальяжным Зенитом...сгонять ничейку - как 2 пальца об асфальт....
Удивил..при чём очень...один клуб...
Это Факел....
Вот уж кому куража не занимать...
Браво !!!!
Ростов не удивил потому как и до этого с Карпиным показывал хорошую игру...
Химки тоже не удивили...чисто на самоотдаче...дома...с лениво-вальяжным Зенитом...сгонять ничейку - как 2 пальца об асфальт....
Удивил..при чём очень...один клуб...
Это Факел....
Вот уж кому куража не занимать...
Браво !!!!