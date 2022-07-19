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Филимонов: «Нужен матч-реванш с ветеранами „Зенита“»

19 июля 2022, 17:18

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что нужно устроить ответный матч с ветеранами «Зенита». Ранее матч между этими командами завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).

Все понимали: результат закономерен. У нас возраст, у них в атаке Аршавин и Кержаков. Когда пришли в раздевалку, подумали: «Ну да…» Не то чтобы уныние — равнодушных не было. Никто не любит проигрывать, так что уже в раздевалке появилась мысль: нужен матч-реванш.

Это я сказал. Думаю, что организуем такую игру. Будет интересно. Кстати, я обратил внимание, что все зенитовцы на эту игру вышли в щитках. Мы, будучи уже много лет в ветеранском футболе, не поняли: блин, какой смысл? После матча я даже пошутил: «Они-то ребята еще неопытные, в щитках все играют».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 июля в 22:53, ред.
"После матча я даже пошутил: «Они-то ребята еще неопытные, в щитках все играют». "
"Это я сказал..."
"Кстати, я обратил внимание..."


Филимонову бы до конца жизни от микрофонов шарахаться, как от огня, а он тут якает, да ещё и острить пытается... Ох**ть не встать!
AlanW 1
AlanW 1
19 июля в 21:57, ред.
Суть подобных матчей не в победе той или иной команды, а в том что-бы игроки смогли собраться опять вместе, пообщаться и сыграть в футбол.

Так и для зрителей которые многие годы болели за свои команды и вновь смогли посмотреть за игрой своих кумиров и тоже вспомнить прошлое - а не нытье кое-кого в соц сетях... Извините, отвлекся😉

Ах, да, много разговоров про возвраст "ветеранов" - ну тут ничего не поделать, это не встреча одноклассников одногодок через 20 лет после окончания школы, через 5-10 лет всё может поменятся в другую сторону.

А так если, как говорится, есть желание то почему бы и не сыграть.
pomor45
pomor45
19 июля в 21:11
Надо не матч-реванш организовать, а чемпионат ветеранов. Заодно, занявшись делом, перестанут соваться со своими суждениями, мемуарами и глупой критикой в дела насущные.
zooveterinar
zooveterinar ответ виктор бочарников (раскрыть)
19 июля в 20:46
И то наверняка,по интереснее футбол покажут!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 июля в 20:32
И в матче-реванше надерём! Даже в Москве на Открывашке!
виктор бочарников
виктор бочарников
19 июля в 19:41
Ну так то можно и отдельную ветеранскую лигу сделать,пусть гасятся раз в неделю😀
hjlzuf
hjlzuf
19 июля в 18:50
Это будет интересно.))
32kupee5emuk
32kupee5emuk
19 июля в 18:45, ред.
Матч-реванш, в котором спартаку опять ничего не светит.
sten312
sten312
19 июля в 18:08
Играть матчей пять или шесть пока спартак хотя-бы ничейку вытащит.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 18:03
Неплохой вариант! Ждем!
dok66
dok66
19 июля в 17:35
Саня загорелся , всем понравилось . Давай Сань , организуй перед очередным дерби . Будет класс.
8adm7269g4xj
8adm7269g4xj
19 июля в 17:24
матч-реванш не помешает, люди с удовольствием посмотрят...
STVA 1
STVA 1
19 июля в 17:22
Так устраивайте! На вас интереснее смотреть
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