Филимонов: «Нужен матч-реванш с ветеранами „Зенита“»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что нужно устроить ответный матч с ветеранами «Зенита». Ранее матч между этими командами завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).
Все понимали: результат закономерен. У нас возраст, у них в атаке Аршавин и Кержаков. Когда пришли в раздевалку, подумали: «Ну да…» Не то чтобы уныние — равнодушных не было. Никто не любит проигрывать, так что уже в раздевалке появилась мысль: нужен матч-реванш.
Это я сказал. Думаю, что организуем такую игру. Будет интересно. Кстати, я обратил внимание, что все зенитовцы на эту игру вышли в щитках. Мы, будучи уже много лет в ветеранском футболе, не поняли: блин, какой смысл? После матча я даже пошутил: «Они-то ребята еще неопытные, в щитках все играют».
Так и для зрителей которые многие годы болели за свои команды и вновь смогли посмотреть за игрой своих кумиров и тоже вспомнить прошлое - а не нытье кое-кого в соц сетях... Извините, отвлекся😉
Ах, да, много разговоров про возвраст "ветеранов" - ну тут ничего не поделать, это не встреча одноклассников одногодок через 20 лет после окончания школы, через 5-10 лет всё может поменятся в другую сторону.
А так если, как говорится, есть желание то почему бы и не сыграть.
Так и для зрителей которые многие годы болели за свои команды и вновь смогли посмотреть за игрой своих кумиров и тоже вспомнить прошлое - а не нытье кое-кого в соц сетях... Извините, отвлекся😉
Ах, да, много разговоров про возвраст "ветеранов" - ну тут ничего не поделать, это не встреча одноклассников одногодок через 20 лет после окончания школы, через 5-10 лет всё может поменятся в другую сторону.
А так если, как говорится, есть желание то почему бы и не сыграть.