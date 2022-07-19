Филимонов: «Нужен матч-реванш с ветеранами „Зенита“»

Бывший вратарь «Спартака» считает, что нужно устроить ответный матч с ветеранами «Зенита». Ранее матч между этими командами завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).

Все понимали: результат закономерен. У нас возраст, у них в атаке Аршавин и Кержаков. Когда пришли в раздевалку, подумали: «Ну да…» Не то чтобы уныние — равнодушных не было. Никто не любит проигрывать, так что уже в раздевалке появилась мысль: нужен матч-реванш.

Это я сказал. Думаю, что организуем такую игру. Будет интересно. Кстати, я обратил внимание, что все зенитовцы на эту игру вышли в щитках. Мы, будучи уже много лет в ветеранском футболе, не поняли: блин, какой смысл? После матча я даже пошутил: «Они-то ребята еще неопытные, в щитках все играют».