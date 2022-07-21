Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Гаджиев: «У „Слована“ шансов побольше в ответном матче с „Ференцварошем“»

21 июля 2022, 14:52

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче против «Слована» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:2).

Очень печально, что они в конце игры пропустили два гола и проиграли, но в футболе бывает такое, что при равной игре побеждает команда, которая лучше реализует свои шансы. В гостях будет равный матч, шансы на выход в следующий раунд сохраняются. Черчесов известен тем, что может мобилизовать футболистов в нужное время, будем болеть за наших. В ответной игре у «Слована» шансов, наверное, побольше на выход в следующий раунд, но их не больше, чем 60%.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 16:45
Показали Черче ову его истинный уровень, а то прям суперзвезда.
альсато
альсато
21 июля в 16:07
Конечно больше шансов..здесь уже 50/50 не прокатывает)))
secmbjvrs848
secmbjvrs848
21 июля в 15:02
Так оно и есть
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 15:00
Америку открыли!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 