Гаджиев: «У „Слована“ шансов побольше в ответном матче с „Ференцварошем“»

Бывший тренер «Анжи» прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче против «Слована» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:2).

Очень печально, что они в конце игры пропустили два гола и проиграли, но в футболе бывает такое, что при равной игре побеждает команда, которая лучше реализует свои шансы. В гостях будет равный матч, шансы на выход в следующий раунд сохраняются. Черчесов известен тем, что может мобилизовать футболистов в нужное время, будем болеть за наших. В ответной игре у «Слована» шансов, наверное, побольше на выход в следующий раунд, но их не больше, чем 60%.