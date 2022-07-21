Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Вендел: «Хотел бы играть за „Зенит“ до конца карьеры»

21 июля 2022, 13:49

Бразильский полузащитник Вендел высказался о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Я очень рад продлить соглашение с «Зенитом» — клубом, в котором я хочу выступать всю свою карьеру. Это мой дом, у меня здесь много друзей, я стремлюсь защищать цвета этого клуба.

Сомневался ли я, что останусь в «Зените»? Нисколько! Мой агент работал только над тем, чтобы продлить мое соглашение, а я все время думал исключительно о «Зените». И только в нем хотел выступать. Хотел бы защищать эти цвета как можно дольше и носить футболку «Зенита» до конца карьеры.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 июля в 17:58
многие нынче не верят в настоящую, крепкую любовь ...
а она есть, а вот она !
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 17:55
Чтобы Зенит не уволок, там любят таких!
sv_1969
sv_1969
21 июля в 17:37
понятно что удержали деньгами и это его дело ведь век игрока не долгий! но зачем эти сопли для проформы!?
makkie
makkie
21 июля в 17:13
Похоже, Зенит увеличил зарплату бразильцу.
Ну а как ещё удержать Вендела?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
21 июля в 16:55, ред.
Странные стихи...
Я в отличии от Вас уважаю Квинси Промеса...
Только вот........Ночью то зачем его ищите ???
ЧиП
ЧиП
21 июля в 16:38
Дом?
Сколько же вам там платят?!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 16:28
Ой, цветут бананы в поле у ручья.
Негра молодого полюбила я.
Негра полюбила на свою беду.
Днём его пугаюсь, ночью не найду!
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 16:27, ред.
И мне бы хотелось чтобы Газпром мне платил а не я ему!) Но в Газпроме больше негров любят!
Troj
Troj
21 июля в 16:21, ред.
Вендел...мечты сбываются. ( с детства за Зенит) :)
fvp5sbvwh27x
fvp5sbvwh27x
21 июля в 16:19
Вендел: готов доить зенит до конца карьеры!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 16:18
Доиграй хотя бы до конца сезона а то у вас на неделе семь пятниц.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 16:09
Наш Вендел самых честных правил,
Зениту титул взять помог ,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не смог
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Ругать его и причитать ,
Контрактом новым упрекать!
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 15:51
И умереть на Петовском как Анюков !
Ironigor
Ironigor
21 июля в 15:44
Это уже Старые песни!)
альсато
альсато
21 июля в 15:41
Никому из нас (одев мы бутцы) столько платить не будут!..А по чему?..Удивительно!..ВЫ ВСЕ правильно ответили!))))
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
21 июля в 15:30
"Это мой дом, у меня здесь много друзей" Ну-ну... Один, такой же как Вендел" из Бразилии, говорил о своей любви к команде и ее болельщикам, к России, гражданином которой стал. Но свалил из России, как только проблемы клуба стали хроническими, а спортивные результаты - неутешительными.
akku
akku
21 июля в 15:27
Что бабосики делают с людьми, ту т и ,,любовь,,к России сразу появилась, короче с такими всё понятно.
зигзаг
зигзаг
21 июля в 15:13
Народными деньгами сыплет зенит
Kolenok
Kolenok
21 июля в 15:03
Главное и думать не надо,тексты на готово пишут.Они всем СМИ тексты пишут.
valt134
valt134
21 июля в 14:35
Напоминает Мальчиша-Плохиша:»Мне бы бочку варенья, да корзину печенья…» Такие,обычно, и бегут из клубов, наплевав на их интересы.
старина
старина
21 июля в 14:32
Озвучь цифру,патриот
Ravshan878
Ravshan878 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 14:29
Это государственный тайна.😉.)
После карьер купить один из клубов Бразилии.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
21 июля в 14:24
по нему были самые конкретные предложения от других клубов и руководство Зенита нехило повысило ему зарплату,чтобы продлить и другие бразилы не разбежались, ну и плюс хороший бонус за такую песню преданности
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
21 июля в 14:21
Я думал он чем нибудь удивит. Например скажет, что я люблю Зенит больше родной матери и больше не вернусь в Бразилию - вот это было-бы круто!)))
Птица Феникс
Птица Феникс
21 июля в 14:19
Для РПЛ он однозначно звезда.
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 14:05
Ай-люли-люли-люли,как люблю я их-нули,
только не в абстракте,а в моём контракте.
tigrok
tigrok
21 июля в 14:05
Ну ещё бы. В матче с Химками должен был получит две жёлтых, получил ни одной, в отличии от Рыбуса. Не жизнь, а "малина", делай чего хочешь и деньги плывут рекой.
dok66
dok66
21 июля в 14:05
Свежо предание , да верится с трудом . Агент тоже хочет зарабатывать , значит будет работать над другими вариантами . А так , конечно хорошо , что остался в Зените .
Союзник противников
Союзник противников
21 июля в 14:04
Кто в Рио-де-Жанейро,
за белыми штанами,
кто рвётся на Майами
за знойными креолками,
а Вендел курит нервно
и шлёт посланья маме,
что бело-голубыми
навек сражён футболками.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июля в 14:03
Сколько же ему дали, интересно, что его так торкнуло))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 