Вендел: «Хотел бы играть за „Зенит“ до конца карьеры»

Бразильский полузащитник высказался о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Я очень рад продлить соглашение с «Зенитом» — клубом, в котором я хочу выступать всю свою карьеру. Это мой дом, у меня здесь много друзей, я стремлюсь защищать цвета этого клуба.

Сомневался ли я, что останусь в «Зените»? Нисколько! Мой агент работал только над тем, чтобы продлить мое соглашение, а я все время думал исключительно о «Зените». И только в нем хотел выступать. Хотел бы защищать эти цвета как можно дольше и носить футболку «Зенита» до конца карьеры.