Сёмин: «У нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в „Зените“»

Бывший тренер «Локомотива» высказался об иностранных футболистах в российском чемпионате.

То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружённым взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадёт уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить.