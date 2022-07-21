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Сёмин: «У нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в „Зените“»

21 июля 2022, 14:32

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об иностранных футболистах в российском чемпионате.

То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружённым взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадёт уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить.

Ранее «Зенит» продлил контракт с Венделом.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 21:49
эхх, ваг лав, думбия, велитон, халк- вот это были легионеры!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 июля в 17:56
Уметь заманивать
альсато
альсато ответ Знатог (раскрыть)
21 июля в 16:03
ну если для Вас игроки (входящие в список) Сборной Бразилии, не достаточно хороши,ну тогда огласите, кто по Вашему достаточно хорош?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 14:59
Не согласен...

на вскидку...
Карраскаль..Кордоба...Нобоа...Бикфалви...Промес...Мозес...Николсон...
И это не все...
Знатог
Знатог
21 июля в 14:50
Да как сказать хорошие. Хорошие игроки не пойдут в страну, которая не играет в еврокубках.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
21 июля в 14:48
Было-бы здорово иметь в чемпе хотя-бы ещё пару клубов, сопоставимых по игрокам с Зенитом, тогда и наши футболисты могли-бы прибавлять, играя в средних клубах против фаворитов.
Zenit_84
Zenit_84
21 июля в 14:37
Уметь надо заманивать
Гость
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