Сёмин: «У нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в „Зените“»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об иностранных футболистах в российском чемпионате.
То, что акцент сейчас надо сделать на наших игроках, видно невооружённым взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадёт уровень чемпионата? Думаю, у нас легионеры хорошие в основном только в Питере, в «Зените». В остальном это рядовые игроки. Изидор, Камано, Бека-Бека в «Локомотиве»? Я же говорю, что остальные все — рядовые футболисты, которых можно заменить.
Ранее «Зенит» продлил контракт с Венделом.
на вскидку...
Карраскаль..Кордоба...Нобоа...Бикфалви...Промес...Мозес...Николсон...
И это не все...
на вскидку...
Карраскаль..Кордоба...Нобоа...Бикфалви...Промес...Мозес...Николсон...
И это не все...