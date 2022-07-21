Гаврилов: «Не думаю, что в Краснодаре „Спартаку“ будет просто»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».
Мы же видели, как тяжело прошли первые игры. Гарантии никто не дает и на этот матч. Не думаю, что будет просто для «Спартака». Есть разница на чужом или своем поле? Я сам, когда выступал, это практически не играло большой роли. Что по поводу судейства, то после этого матча, наверное, могут подать жалобу. А есть ли в этом смысл? Ошибки у судей всегда были и будут дальше. После каждой игры подавать апелляцию на судейские ошибки что ли? Смысл какой? Играйте сами, тогда не будете претензии предъявлять судьям.
Как в Краснодаре ...так и в Москве...
Не время рушить традиции...
Судье удачи и терпенья...
Даже если он ни разу не свистнет за матч...ему придётся полмесяца оправдываться и отписываться...в случае успешного для Краснодара исхода...
Левникову лучше сразу ехать в Краснодар со своим полиграфом.....
Наверняка Соболев упадёт 4 раза ещё при выходе команд на поле...до стартового свистка...не вестись на провокации...судить честно и объективно....
Интересной игры, обилия голов и честного судейства.
Как в Краснодаре ...так и в Москве...
Не время рушить традиции...
Судье удачи и терпенья...
Даже если он ни разу не свистнет за матч...ему придётся полмесяца оправдываться и отписываться...в случае успешного для Краснодара исхода...
Левникову лучше сразу ехать в Краснодар со своим полиграфом.....
Наверняка Соболев упадёт 4 раза ещё при выходе команд на поле...до стартового свистка...не вестись на провокации...судить честно и объективно....
Интересной игры, обилия голов и честного судейства.