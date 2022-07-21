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Гаврилов: «Не думаю, что в Краснодаре „Спартаку“ будет просто»

21 июля 2022, 14:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов порассуждал о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Краснодаром».

Мы же видели, как тяжело прошли первые игры. Гарантии никто не дает и на этот матч. Не думаю, что будет просто для «Спартака». Есть разница на чужом или своем поле? Я сам, когда выступал, это практически не играло большой роли. Что по поводу судейства, то после этого матча, наверное, могут подать жалобу. А есть ли в этом смысл? Ошибки у судей всегда были и будут дальше. После каждой игры подавать апелляцию на судейские ошибки что ли? Смысл какой? Играйте сами, тогда не будете претензии предъявлять судьям.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
21 июля в 17:17
Спартаку нигде не будет легче, на какоибы месте не была команда,соперник всегда настраивается по особенному.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 16:27, ред.
Два последних матча закончились с одинаковым счётом 2:1...в пользу Краснодара..
Как в Краснодаре ...так и в Москве...
Не время рушить традиции...

Судье удачи и терпенья...
Даже если он ни разу не свистнет за матч...ему придётся полмесяца оправдываться и отписываться...в случае успешного для Краснодара исхода...
Левникову лучше сразу ехать в Краснодар со своим полиграфом.....
Наверняка Соболев упадёт 4 раза ещё при выходе команд на поле...до стартового свистка...не вестись на провокации...судить честно и объективно....

Интересной игры, обилия голов и честного судейства.
альсато
альсато
21 июля в 15:58
Полностью согласен с тем, что сказал Юрий!..пожалуй..только была разница (своего или чужого поля) когда играли в Тбилиси)))))))
xsfky5qzqx57
xsfky5qzqx57
21 июля в 15:03
Матч будет интересным
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 14:53
Однозначно, с таким составом в защите...
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