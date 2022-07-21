Стрепетов: «Новый контракт с Венделом — большой плюс „Зениту“»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на продление контракта с полузащитником .

Впереди «Зенит» ждет серьезный сезон. Будет серьезная конкуренция за чемпионство. Вендел подписал контракт, а значит, год он наверняка будет играть за «Зенит». И будет играть успешно. На данный момент он и Сантос — ключевые игроки команды. К ним нет претензий по игре. Новый контракт с Венделом — большой плюс «Зениту». Это еще раз показывает, что в клубе хорошо работают с легионерами, ставят большие задачи и намерены завоевать в этом сезоне новую звезду.