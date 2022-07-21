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Стрепетов: «Новый контракт с Венделом — большой плюс „Зениту“»

21 июля 2022, 14:26

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на продление контракта с полузащитником Венделом.

Впереди «Зенит» ждет серьезный сезон. Будет серьезная конкуренция за чемпионство. Вендел подписал контракт, а значит, год он наверняка будет играть за «Зенит». И будет играть успешно. На данный момент он и Сантос — ключевые игроки команды. К ним нет претензий по игре. Новый контракт с Венделом — большой плюс «Зениту». Это еще раз показывает, что в клубе хорошо работают с легионерами, ставят большие задачи и намерены завоевать в этом сезоне новую звезду.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
21 июля в 20:52
Как по мне, так парень туповат и неплохо бы его продать, как можно дороже. Думаю, за этим и контракт продлили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 17:00
Это большой плюс нашей власти, которая позволяет Миллеру тратить огромные деньги из бюджета. А в чем заслуга Зенита?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 15:23
На краткосрочную перспективу бразильцев сохранили...благо коврижек хватило...
Вот не заставит ли дармовщинка снизить требования к себе и не разыграет ли аппетит к "неожиданному" дальнейшему обогащению - посмотрим....

Пока претензий к ним нет...играют...куражатся...помогают брать титулы...позитивны...улыбчивы...старательны....

Удачи и побед !!!
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 14:54
Время покажет. но вариант хороший.
Гость
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