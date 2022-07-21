Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили: «Если легионеры уйдут, то ничего не поменяется»

21 июля 2022, 13:50

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, который заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков нужно отпустить иностранных футболистов.

Аршавин – умница! Отличная мысль, я с ним полностью согласен!

Нам нужно развивать свой отечественный футбол и поднимать наших талантливых игроков. У нас много молодежи, которая должна играть в основных составах. Без такой практики у наших игроков ничего никогда не получится.

Если легионеры уйдут, то в первых сезонах ничего не поменяется. Фаворитом будет «Зенит», как и сейчас. Они будут собирать в свои ряды лучших российских игроков, потому что у них есть возможности для этого. Но никогда такие прогнозы строить нельзя. Все будет зависеть от академий и организационных вопросах подготовки игроков.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
альсато
альсато
21 июля в 16:30
все верно, кроме одного....для того чтоб играть в еврокубках нам нужны легионеры?)))))..когда мы в 88-ом стали олимпийскими чемпионами в (Корее) . сколько у нас было легионеров в чемпионате?..или сколько в составах Динамовцев Киева и Тбилиси (бравших кубок кубков) было басурманов?..работать СЦУКА надо!
sir_Alex
sir_Alex
21 июля в 13:53
Генеральный директор по спортивному развитию??? Однако!
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 13:52
Ну и ничего страшного не случится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 