Кавазашвили: «Если легионеры уйдут, то ничего не поменяется»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал генерального директора «Зенита» по спортивному развитию , который заявил, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков нужно отпустить иностранных футболистов.

Аршавин – умница! Отличная мысль, я с ним полностью согласен!

Нам нужно развивать свой отечественный футбол и поднимать наших талантливых игроков. У нас много молодежи, которая должна играть в основных составах. Без такой практики у наших игроков ничего никогда не получится.

Если легионеры уйдут, то в первых сезонах ничего не поменяется. Фаворитом будет «Зенит», как и сейчас. Они будут собирать в свои ряды лучших российских игроков, потому что у них есть возможности для этого. Но никогда такие прогнозы строить нельзя. Все будет зависеть от академий и организационных вопросах подготовки игроков.