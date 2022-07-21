Кечинов: «„Спартаку“ надо меньше заострять внимания на судьях»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил судейство в матчах московского клуба.

Были какие-то спорные моменты в матче «Ахмат» — «Спартак», но они незначительные. Такого, что «Спартак», как раньше, засуживали, а это бросалось в глаза — не было. Мне кажется, что «Спартаку» надо меньше заострять внимания на судьях, потому что они осведомлены о том, что «Спартак» постоянно говорит что-то плохое. Мне кажется, что иногда даже в спорных моментах, когда можно не свистнуть, специально свистят.

«Спартаку» нужно успокоиться и больше внимания акцентировать на своей игре. Тогда, может быть, и судьи успокоятся и будут судить то, что есть. Если будет спорный момент, судьи будут справедливо свистеть. Не нравится, когда каждую игру идут недовольства в сторону судейства, это нужно прекратить, тогда всё нормализуется.