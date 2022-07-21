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Кечинов: «„Спартаку“ надо меньше заострять внимания на судьях»

21 июля 2022, 20:01

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил судейство в матчах московского клуба.

Были какие-то спорные моменты в матче «Ахмат» — «Спартак», но они незначительные. Такого, что «Спартак», как раньше, засуживали, а это бросалось в глаза — не было. Мне кажется, что «Спартаку» надо меньше заострять внимания на судьях, потому что они осведомлены о том, что «Спартак» постоянно говорит что-то плохое. Мне кажется, что иногда даже в спорных моментах, когда можно не свистнуть, специально свистят.

«Спартаку» нужно успокоиться и больше внимания акцентировать на своей игре. Тогда, может быть, и судьи успокоятся и будут судить то, что есть. Если будет спорный момент, судьи будут справедливо свистеть. Не нравится, когда каждую игру идут недовольства в сторону судейства, это нужно прекратить, тогда всё нормализуется.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
22 июля в 09:24
Привет! Вполне возможно.
cska1948
cska1948 ответ jvokall (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля в 09:01
Пробовали и не раз, но не получается.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 июля в 21:52, ред.
Если Спартак не будет заострять проблемы на судьях, то болельщики начнут спрашивать с руководства во, что они превратили команду. А так все проблемы Спартака только в судействе и самое главное болельщики Спартака это хавают. Очень грамотный ход от руководства Спартака.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Шуnя771 (раскрыть)
21 июля в 21:32
Привет! Мне вот кажется наоборот, судейский корпус мстит вам за чересчур большое количество жалоб на их работу, иногда объективных, но чаще надуманных.
протон
протон
21 июля в 21:31
Во-во. В их бытность не было таких расплывчатых формулировок, которыми можно было крутеть и вертеть, как вздумается. Правила были просты и понятны. Плюс наверняка судили Спартак явно лояльнее остальных. Плюс сейчас это их не касается, поэтому так со стороны и комментируют. Будь сам Кечинов у руля нынешнего Спартака, послушал бы я, чего он скажет...
SHMEL258
SHMEL258
21 июля в 21:30
Это уже хроническая болезнь, излечить её нельзя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 июля в 21:15
Бунтовать проще чем играть.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 21:09
Кечинов: «„Спартаку“ надо меньше заострять внимания на судьях»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323073/kechinov-valeriy-spartak 21.07.2022


Тогда вообще свистеть в одну калитку будут))))
cska1948
cska1948 ответ Птица Феникс (раскрыть)
21 июля в 21:04
Не могут, потому что считают себя особенными.
Птица Феникс
Птица Феникс
21 июля в 20:35
не могут по-другому?
pomor45
pomor45
21 июля в 20:32
Совет правильный, но аргументация в корне неверная. По его словам судьи Спартаку мстят за недовольство их работой. Играть надо, а не на судью пенять. Все эти заремины гонения на судей больше вредят команде, чем влияют на судей.
Валерыч
Валерыч
21 июля в 20:12, ред.
А может это судьям нужно заострять побольше внимания на игре и своевременно и грамотно фиксировать нарушения? Тем более, у них есть ВАР.
старина
старина
21 июля в 20:10
Судьям надо поменьше топить Спартак
5zaz5nevg6w9
5zaz5nevg6w9
21 июля в 20:08
Это так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 20:03
Они не могут по-другому...
Гость
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