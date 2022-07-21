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Булыкин — о «Локомотиве» и Игнатьеве: «Это переход с авансом»

21 июля 2022, 19:43

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход в клуб форварда Ивана Игнатьева.

Хорошая это сделка или нет, мы узнаем через некоторое время, когда он проявит себя либо не сможет этого сделать. Понятно, что его берут не на основные позиции, но мы знаем много примеров, когда футболисты могли перезагрузить свою карьеру и выдать удачные сезоны, посмотрим, что будет в случае с Иваном.

Думаю, это переход с авансом, ведь «Локомотив» собирается биться за чемпионство и Кубок России, поэтому они усиливают скамейку и берут футболистов, которые, возможно, им помогут. Вопрос в том, какие условия предложили Игнатьеву — какая зарплата и детали контракта… Принесет ли пользу Иван «Локомотиву»? Это мы можем сказать только перед зимней паузой.

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Сп62
Сп62
22 июля в 10:02
Ещё на что-то надеятся.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 19:48
Очень переоцененный игрок.
Гость
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