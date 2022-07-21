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Агент Игнатьева рассказал, почему его клиент решил перейти в «Локомотив»

21 июля 2022, 19:35

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, рассказал, почему его клиент принял решение перейти в «Локомотив».

Кроме «Локо» было несколько вариантов. Конкретика была от топового клуба Сербии, нескольких клубов Турции и клуба из Саудовской Аравии. Из этических соображений не буду говорить, что это за команды.

Мы изначально отдавали предпочтение «Локомотиву», хотя с финансовой стороны другие клубы давали существенно более высокие условия. Как таковых переговоров с Цорном мы не вели. Он просто озвучил условия, мы на них согласились.

Превалирующим фактором послужила заинтересованность в Иване тренерского штаба и сам разговор с главным тренером, а также очень хороший микроклимат в коллективе.

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Василий 50
Василий 50
21 июля в 19:44
Ну и чёрт с ним.
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