Гришин: «Игнатьев явно заменит Кухту в „Локомотиве“»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о скором трансфере в московский клуб экс-нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» .

«Локомотиву» делать было нечего, у команды уехал Кухта, а нападающий нужен. Насколько оправдан этот трансфер, я не знаю, потому что за последние три года Игнатьев почти не играл. Руководству «Локомотива» виднее.

Сомнительный трансфер? Не знаю, но человек не играет долгое время и попадает в топ-клуб, который борется за чемпионство. Неувязочка какая-то. «Локомотив» всегда брал хороших нападающих. Сейчас взяли вместо Кухты Игнатьева, но чех посильнее будет. Может, Игнатьев на тренировке доказал, что достоин играть в «Локомотиве».

Реанимирует ли Игнатьев карьеру? Он еще молодой. Только от него все зависит. Его позиция — центральный нападающий, и он явно заменит Кухту.