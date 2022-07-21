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Гришин: «Игнатьев явно заменит Кухту в „Локомотиве“»

21 июля 2022, 17:52

Бывший футболист «Локомотива» Александр Гришин высказался о скором трансфере в московский клуб экс-нападающего «Рубина» и «Крыльев Советов» Ивана Игнатьева.

«Локомотиву» делать было нечего, у команды уехал Кухта, а нападающий нужен. Насколько оправдан этот трансфер, я не знаю, потому что за последние три года Игнатьев почти не играл. Руководству «Локомотива» виднее.

Сомнительный трансфер? Не знаю, но человек не играет долгое время и попадает в топ-клуб, который борется за чемпионство. Неувязочка какая-то. «Локомотив» всегда брал хороших нападающих. Сейчас взяли вместо Кухты Игнатьева, но чех посильнее будет. Может, Игнатьев на тренировке доказал, что достоин играть в «Локомотиве».

Реанимирует ли Игнатьев карьеру? Он еще молодой. Только от него все зависит. Его позиция — центральный нападающий, и он явно заменит Кухту.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июля в 18:29
По крайней мере, по московским ночным клубам и барам походит, а то Казань хороша, но именно Moscow Never Sleeps, как поется в песне.

Что играть будет, в этом очень сомневаюсь, его трудолюбие даже у Кокорина вызвало бы некое недоумение))
TheBoLt
TheBoLt
21 июля в 18:24
Алкаша-кубаноида поманили бабками опять. чувак три года бухал непросыхая, потерял шанс на основу в краснодаре, потерял шанс играть в европе, а им интересовались. Даже рубину стал не нужен в фнл, а эти гребут граблями всё. ну удачи им, пусть побольше платят, ему на бухло чтоб хватало
es4q3mhpuv4b
es4q3mhpuv4b
21 июля в 17:54
а вдруг повзрослел, хотелось бы...
Гость
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