Мама Родригао прилетела из Бразилии, чтобы посмотреть дебют сына за «Зенит»

Защитник «Зенита» рассказал, что на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1) присутствовала его мама, которая прилетела из Бразилии. Эта игра была для игрока дебютной за «сине-бело-голубых».

В день матча в Москву из Бразилии приехала моя мама: ей хотелось увидеть мой дебют. И это совершенно особенный момент для меня, потому что мама совсем не любит путешествовать, немного боится летать на самолетах, но ради меня преодолела этот страх и прилетела в Россию. Это вообще ее первая поездка за пределы Бразилии, и я так счастлив, что она была на трибунах! С мамой были моя жена и мой агент, которые всегда рядом и всегда поддерживают меня.

После игры мы встретились, обнялись, и мама поздравила меня с дебютным матчем за «Зенит», потому что знает, какое значение это событие имеет в моей карьере. Конечно, ей тоже грустно, что мы не смогли победить, но она постаралась по-матерински поддержать меня и настроить на то, что вся борьба только начинается.