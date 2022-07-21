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Мама Родригао прилетела из Бразилии, чтобы посмотреть дебют сына за «Зенит»

21 июля 2022, 18:12
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, что на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1) присутствовала его мама, которая прилетела из Бразилии. Эта игра была для игрока дебютной за «сине-бело-голубых».

В день матча в Москву из Бразилии приехала моя мама: ей хотелось увидеть мой дебют. И это совершенно особенный момент для меня, потому что мама совсем не любит путешествовать, немного боится летать на самолетах, но ради меня преодолела этот страх и прилетела в Россию. Это вообще ее первая поездка за пределы Бразилии, и я так счастлив, что она была на трибунах! С мамой были моя жена и мой агент, которые всегда рядом и всегда поддерживают меня.

После игры мы встретились, обнялись, и мама поздравила меня с дебютным матчем за «Зенит», потому что знает, какое значение это событие имеет в моей карьере. Конечно, ей тоже грустно, что мы не смогли победить, но она постаралась по-матерински поддержать меня и настроить на то, что вся борьба только начинается.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
21 июля в 21:19
Здесь харашооо, лето, а в Бразилии зима, снег по колено лежит...
pomor45
pomor45
21 июля в 21:01
Родригао должен поднять маме настроение в матче с КС.
Futurista
Futurista
21 июля в 20:46
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 18:55
Зарплата сына позволяет это.
Ironigor
Ironigor
21 июля в 18:45
Маме респект !
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