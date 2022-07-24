Червиченко объяснил, почему «Спартак» не предлагает работу Мостовому

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-футболиста «красно-белых» Александра Мостового, который заявил, что готов возглавить московский клуб.

Мостовому не предлагают работу в «Спартаке», потому что он десять-пятнадцать лет всем рассказывает, каким он может быть тренером, но ничего не делает. Александр за это время вообще нигде себя не попробовал. Одни разговоры. Тренерский опыт-то сам где? А его, Александр, надо черпать с низов, чтобы подниматься все выше и выше! Я считаю, тренер может состояться только при таком условии.

Если Мостовой действительно хочет быть тренером, то пусть начинает с Первой лиги и команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. А уже потом, в случае успеха, сможет позволить себе разевать рот и пытаться примеряться к «Спартаку».

Каждому желанию должно быть подтверждение. А если его нет, то зачем кому-то брать Александра? Ну вот чем Мостовой, кроме своих разговоров, подтвердил свое качество тренера? С таким же успехом можно составить целый список бывших спартаковцев. А почему не пригласят Тихонова или Титова? Вот, например, Шалимов пробовал, и сейчас пробует тренировать. А он, что, играл хуже Мостового? Нет. Как игрок, он играл в более серьезных клубах. Так что пусть Александр меньше говорит и больше делает!