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Червиченко объяснил, почему «Спартак» не предлагает работу Мостовому

вчера, 16:41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова экс-футболиста «красно-белых» Александра Мостового, который заявил, что готов возглавить московский клуб.

Мостовому не предлагают работу в «Спартаке», потому что он десять-пятнадцать лет всем рассказывает, каким он может быть тренером, но ничего не делает. Александр за это время вообще нигде себя не попробовал. Одни разговоры. Тренерский опыт-то сам где? А его, Александр, надо черпать с низов, чтобы подниматься все выше и выше! Я считаю, тренер может состояться только при таком условии.

Если Мостовой действительно хочет быть тренером, то пусть начинает с Первой лиги и команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. А уже потом, в случае успеха, сможет позволить себе разевать рот и пытаться примеряться к «Спартаку».

Каждому желанию должно быть подтверждение. А если его нет, то зачем кому-то брать Александра? Ну вот чем Мостовой, кроме своих разговоров, подтвердил свое качество тренера? С таким же успехом можно составить целый список бывших спартаковцев. А почему не пригласят Тихонова или Титова? Вот, например, Шалимов пробовал, и сейчас пробует тренировать. А он, что, играл хуже Мостового? Нет. Как игрок, он играл в более серьезных клубах. Так что пусть Александр меньше говорит и больше делает!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:36
Странные рассуждения..Андрея Владимировича...
Какие первые Лиги....
Ведь Мостовой не хочет быть футбольным тренером...он хочет быть тренером Спартака...
pomor45
pomor45
вчера в 22:27
Так что пусть Александр меньше говорит и больше делает!
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Дело как раз в том, что ему нравится много говорить и ничего не делать. Если за много говорить неплохо платят, то зачем что-то там ещё делать?
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:08
А никто не говорит что другие хорошие, хотя никто не отменял Федотова и Осинькина. А царь просто парится и позориться на старость лет.
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:17
Точно!..а ИСТИНА в вине!)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Практика - критерий истины. А если же брать наши традиции в общем, то как сказал классик:

"Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,"....
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:30
Верно!..На хрен ваще учиться)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
А чё браво то ? Пусть этот боров с лоснящимся рылом тогда объяснит, почему лицензированные футбольные специалисты - тренеры России в полном составе есть никто в футбольном мире и нахрен там не нужны ?! Уровень их компетентности не соответствует мировым стандартам ? Ну тогда пусть засунут свои дипломы себе и Червяку в попочку!

P.S. Вот из-за таких зажравшихся жирдяев - ретроградов и находится отечественный футбол в за*нице...
PP.SS. А Саню они не ставят тренером, потому что будучи им он покажет несостоятельность большинства дипломированных баранов у руля РПЛовских клубов. И вся причина.
memphis
memphis
вчера в 18:01
Браво!
STVA 1
STVA 1 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:46
он нен тренировал вообще
ABir
ABir
вчера в 17:46
Не часто от Червиченко можно услышать разумные мысли
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:35
Проблемы царя, холопа не волнуют).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:29
Доля правды есть, Саша никого особенно и не тренировал.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:21
Не царское это дело "с низов (опыт) черпать":-)
Boricku
Boricku
вчера в 17:00, ред.
Саша - Царь !
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:55
Даже Червяк пытается образумить Моста - пойти, мол, учиться может в Пердив кто-то позовёт, набивать шишки, набираться опыта, но похоже, Саше "...Что в лоб ему, что по лбу - всё едино...", лучше сидеть в мягком кресле и разводить демагогию, как бы он мог тренировать Спартак!
311
311
вчера в 16:52
Как опустится вниз таблицы - надо звать царя!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:46
Как раз "Спартак" в первую лигу бы и отправил))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:43
Первая лига для моста это унижение, ему бы с спартака начать.
Гость
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