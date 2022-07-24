Канчельскис: «Руководство „Спартака“, дайте шанс Мостовому!»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен дать шанс на должности главного тренера своему бывшему игроку Александру Мостовому.
Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.
Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Боятся этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас.
Спартак он как МЮ, кажется проблема не в тренере, а если и в тренере, то не только в нем.
Спартак он как МЮ, кажется проблема не в тренере, а если и в тренере, то не только в нем.
На трезвую голову такую чушь люди не несут. А Мостовому бы вначале тренерскую лицензию получить и хоть какого-то опыта набраться. Чесать языком на Матч ТВ - это не дело...
На трезвую голову такую чушь люди не несут. А Мостовому бы вначале тренерскую лицензию получить и хоть какого-то опыта набраться. Чесать языком на Матч ТВ - это не дело...
Теперь по теме. Сашка Мостовой свой тренерский диплом защитил, когда Спартак и сборную годами тащил и был в ту пору лицом, от которого футболом на поле веяло, а не гоvном, как от сегодняшних псевдофутболистов с наколками на жо*е и членах... Он уж точно не хуже пришлых, второсортных иностранцев будет..., а то и во сто крат лучше!
Теперь по теме. Сашка Мостовой свой тренерский диплом защитил, когда Спартак и сборную годами тащил и был в ту пору лицом, от которого футболом на поле веяло, а не гоvном, как от сегодняшних псевдофутболистов с наколками на жо*е и членах... Он уж точно не хуже пришлых, второсортных иностранцев будет..., а то и во сто крат лучше!
Скоро "рыжего" погонят вот увидите. Но в любом случае будут судьи и все вокруг виноваты, но никак не "дилетанты и жулики".
Скоро "рыжего" погонят вот увидите. Но в любом случае будут судьи и все вокруг виноваты, но никак не "дилетанты и жулики".
многомиллионная толпа фанатов имела право спросить с человека с бумажкой
: " Тренировал и не справился?!" ...и навсегда закрыть тему по Мостовому...!!!
многомиллионная толпа фанатов имела право спросить с человека с бумажкой
: " Тренировал и не справился?!" ...и навсегда закрыть тему по Мостовому...!!!