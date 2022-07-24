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Канчельскис: «Руководство „Спартака“, дайте шанс Мостовому!»

сегодня, 13:32

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» должен дать шанс на должности главного тренера своему бывшему игроку Александру Мостовому.

Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера. Боятся этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 16:05
Майкл Фассбендер решил яйца подложить как в Прометее.
Спартак он как МЮ, кажется проблема не в тренере, а если и в тренере, то не только в нем.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:00
Журналист который брал интервью )
ДСА
ДСА
сегодня в 15:31
Можно согласиться с тем, что хуже точно не будет.
pkvwy2kv6mrb
pkvwy2kv6mrb
сегодня в 15:27
Ну, а что? Чем он хуже Ваноли? И врет про спартак убедительно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:17
Ахах! Вот это подкол!!!
makkie
makkie
сегодня в 14:54
Я так понимаю, у Канчельскиса в баре интервью брали?
На трезвую голову такую чушь люди не несут. А Мостовому бы вначале тренерскую лицензию получить и хоть какого-то опыта набраться. Чесать языком на Матч ТВ - это не дело...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:49, ред.
Судя по всему пили на троих. Канчельскис, Мостовой...... а кто был третьим? Ловчев вроде завязал? Кто же?
альсато
альсато ответ Mic (раскрыть)
сегодня в 14:44
Конечно попрет, если в тренерской штабе будет ХОТЬ КТО НИБУДЬ с образованием!)))хну хотя бы с педагогическим)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:43, ред.
))) Ржу, не могу...! Ты знаешь как у нас в стране щас студенты в ВУЗах учатся, дипломы получают и соответствующее право на профессию ?! Инженеры-бараны с дипломами после институтов приходят на производство, а на них работяги как на дураков смотрят, потому как нихрена этот блендамед в технике не соображает! Да ладно бы только в промышленности так, так ведь в медицине ещё хуже! Не приведи Господи под нож попасть к выпускаемым сегодня хирургам...!

Теперь по теме. Сашка Мостовой свой тренерский диплом защитил, когда Спартак и сборную годами тащил и был в ту пору лицом, от которого футболом на поле веяло, а не гоvном, как от сегодняшних псевдофутболистов с наколками на жо*е и членах... Он уж точно не хуже пришлых, второсортных иностранцев будет..., а то и во сто крат лучше!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Максим Горелов (раскрыть)
сегодня в 14:42
Там есть одно условие, если ты родственник или друг одного августейшего человека, то образование тебе нафиг не нужно, если не родственник, то твоё образование никому нафиг не нужно))
Mic
Mic ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:38
Я бы с удовольствием на этот цирк посмотрел)) а вдруг попрёт)))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 14:32
А почему Спартак? может стоит начать с чего то поскромнее....и доказать что ты что то можешь ну допустим как Карпин ,Аленичев....
Mic
Mic
сегодня в 14:32
Дайте Саньку хайпануть, посадите на трон! Может он и вправду крут, я в это верю, жаль, что только об этом никто не узнает никогда)))
xusndpqcp2wx
xusndpqcp2wx
сегодня в 14:24
Мостовой недавно заявил, что тренером ( любой команды) он стать готов, только вот результат никому не гарантирует. Канчельскис, зачем Спартаку такой тренер?Мало 10-х мест?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:18
Какой шанс, вы посмотрите что он говорит на матч тв
memphis
memphis
сегодня в 14:15
Бред старых людей
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:10
Андрей правильно сказал про руководство команды. Добавить здесь нечего.
Скоро "рыжего" погонят вот увидите. Но в любом случае будут судьи и все вокруг виноваты, но никак не "дилетанты и жулики".
Capral
Capral
сегодня в 14:09
Мостовой, уже даже Канчельскиса достал.... Смех, да и только.
shur
shur
сегодня в 14:09
...вам что Спартак игрушка, Сашке надо лицензию, чтобы статус был, чтобы
многомиллионная толпа фанатов имела право спросить с человека с бумажкой
: " Тренировал и не справился?!" ...и навсегда закрыть тему по Мостовому...!!!
альсато
альсато
сегодня в 14:09
Ну дайте Саньку опарафиниться)))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:06
В очередь с***ны дети, в очередь!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:53
Поддерживаю! Всё равно через 4-5 месяцев тренера менять, а так уже можно смело начинать искать тренера на новый сезон
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:53
Закусывать надо
AlanW 1
AlanW 1 ответ Максим Горелов (раскрыть)
сегодня в 13:51
За мной просили не занимать... 😁
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:48
ПРаво на профессию получать не хочет,поэтому какая может быть речь о его тренерской карьере???
311
311
сегодня в 13:40
Лучше взять с улицы рандомного рыжего испанца, косплейщика Боаша))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:36
Валераверим !
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 13:36
Руководство Газпрома, дайте шанс мне! Если я возглавлю вашу компанию, у меня не возникнет абсолютно никаких проблем. Если захочу, потом и высшее образование получу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:33, ред.
Андрей нельзя столько пить)))
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