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Нобоа: «В следующем году российские клубы вернут в еврокубки»

сегодня, 14:32

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что российские клубы вернутся в еврокубки уже в следующем году.

Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:02
Наивный
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:56
Мне кажется, более логичную оценку озвучивал Андрей Сергеевич (не ранее 2025 года). Не могу представить, чтобы Европа за условный год забыла всю предысторию.

Даже в самом радикальном и маловероятном варианте - допустим, внезапной смене правительства на устраивающего Европу - и то за меньше чем год всё уладить никак будет невозможно.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:55
"Европейская солидарность"- партия, атаманом которой является П.Порошенко Это так, игра слов....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:48, ред.
Нобоа, конечно, уважаемый игрок и человек в российском футболе, многого добился, но по-моему, Крис живёт в другом мире, а не в России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:46
Исходя из общей ситуации в мире вряд ли вернут. А даже если и вернут, то практически все европейские клубы откажутся играть с нами. Европейская солидарность.
Capral
Capral
сегодня в 14:42
Играют, действительно в турнирах высокого уровня. Вопрос: соответствуют ли, российские клубы этому высокому уровню???
Гость
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