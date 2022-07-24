Нобоа: «В следующем году российские клубы вернут в еврокубки»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа считает, что российские клубы вернутся в еврокубки уже в следующем году.
Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться.
Даже в самом радикальном и маловероятном варианте - допустим, внезапной смене правительства на устраивающего Европу - и то за меньше чем год всё уладить никак будет невозможно.
Даже в самом радикальном и маловероятном варианте - допустим, внезапной смене правительства на устраивающего Европу - и то за меньше чем год всё уладить никак будет невозможно.