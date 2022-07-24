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Наумов: «На матч с „Ростовом“ „Локомотив“ выйдет обозлённым»

сегодня, 14:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов20:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозлённым.

Иван Игнатьев? Сомневаюсь, что его выпустят. Он очень тяжело форму набирает. Посмотрим. Может быть, на последних минутах выйдет.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:04
Главное не лопнуть от злости
В последних двух матчах в чемпионате Ростов обыграл Локо со счётом 6-2
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:35, ред.
На Ростов Локомотиву надо не злым, а организованным выходить потому, как злость плохой союзник в игре против подопечных Карпина, и на что они способны, дончане показали в первом туре с Динамо, ни в чём не уступив хозяевам поля. Ведь красно-зелёным предстоит не только реабилитироваться за незапланированную потерю очков в первом туре, упустив дома победу играя почти час в большинстве с нижегородцами, но и вернуть должок дончанам за два поражения в прошлом сезоне с общим счётом шесть-два. Но и подопечные Валерия Георгиевича наверняка захотят улучшить статистику личных встреч с железнодорожниками, которая пока с четырёх кратным превосходством на стороне москвичей(+32 х =16 х -8) и разности мячей 91-44. А как оно будет увидим и узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
альсато
альсато
сегодня в 15:18
Ни чего хорошего не бывает, кода ты обозлен!)))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:47
Так и до поражения недалеко.
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