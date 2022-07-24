Наумов: «На матч с „Ростовом“ „Локомотив“ выйдет обозлённым»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозлённым.

Иван Игнатьев? Сомневаюсь, что его выпустят. Он очень тяжело форму набирает. Посмотрим. Может быть, на последних минутах выйдет.