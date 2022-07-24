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Валерий Новиков: «ЦСКА способен претендовать на 1-е место в РПЛ»

сегодня, 14:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о результате матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

ЦСКА провел очень приличную игру, команда доминировала весь матч. Победа заслуженная. ЦСКА побеждает во втором матче подряд и выглядит очень хорошо.

Можно ли выделить лидера в ЦСКА? Команда вся сыграла в целом хорошо. Лидер, конечно, должен быть, но пока ярко выраженного игрока в этой роли нет. Команда сама по себе действует очень прилично.

Способен ли ЦСКА претендовать на 1-е место? Да, но нужно еще посмотреть, как ЦСКА сыграет с «Зенитом». «Урал» — крепкий середняк, а вот «Сочи» — это уже клуб, который в прошлом сезоне занял второе место, а ЦСКА с ним справился на пятерку. Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места.

Можно ли поразмышлять о чемпионстве? Да, поразмышлять можно, но хотелось бы посмотреть на игры ЦСКА с ведущими клубами РПЛ.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:09
25процентный клоун25процентный клоун 15 / 378сегодня в 15:57
армейцы замкнут шестерку
Значит Спартак будет в районе привычного 7-10 места?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:57
армейцы замкнут шестерку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 15:35
Мне непонятен смысл регулярных Бла-бла-бла на эту тему.. Есть основания назвать, например Химки претендентом за ЧР. А почему нет? С Зенитом прилично сыграли. Нельзя даже по 6-8 играм определить претендента реального, хотя с учетом реалий можно. Финансовый, административный и медийный ресурс снимают вопрос о чемпионстве как риторический.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:15
Конечно! ТОлько надо ещё посмотреть,как сыграют по два матча с "Зенитом","Локо","Динамо","Спартаком","Краснодаром"...уф,устал перечислять! Ну вы же понимаете...
альсато
альсато
сегодня в 15:13
Если нет ЛИДЕРА, то не ХРЕНА не получится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:07
После двух туров да...
Гость
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