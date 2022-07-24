Валерий Новиков: «ЦСКА способен претендовать на 1-е место в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о результате матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

ЦСКА провел очень приличную игру, команда доминировала весь матч. Победа заслуженная. ЦСКА побеждает во втором матче подряд и выглядит очень хорошо.

Можно ли выделить лидера в ЦСКА ? Команда вся сыграла в целом хорошо. Лидер, конечно, должен быть, но пока ярко выраженного игрока в этой роли нет. Команда сама по себе действует очень прилично.

Способен ли ЦСКА претендовать на 1-е место? Да, но нужно еще посмотреть, как ЦСКА сыграет с «Зенитом». «Урал» — крепкий середняк, а вот «Сочи» — это уже клуб, который в прошлом сезоне занял второе место, а ЦСКА с ним справился на пятерку. Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места.