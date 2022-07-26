В «Химках» оценили заявление Глушакова о готовности вернуться в «Спартак»

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сегодня, 14:53

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова полузащитника команды о том, что он может вернуться в «Спартак» в качестве футболиста.

На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки». Для меня этот трансфер маловероятен.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.