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В «Химках» оценили заявление Глушакова о готовности вернуться в «Спартак»

сегодня, 14:53

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слова полузащитника команды Дениса Глушакова о том, что он может вернуться в «Спартак» в качестве футболиста.

На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки». Для меня этот трансфер маловероятен.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:23
Сам пусть решает где лучше
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:56
Есть стопроцентный способ удержать Дениса, если что, построить на территории базы баньку. Только нужно будет смириться, что он подруг детства туда будет регулярно водить.

Зато всех игроков попарит, все будут чистенькие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:54
Глушаков вернётся, верю!
Гость
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