В «Сочи» прокомментировали недовольство Нобоа своим положением в команде

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова полузащитника команды о недовольстве своим положением в команде.

Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал.

Что касается желания «Сочи» продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть.