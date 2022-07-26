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В «Сочи» прокомментировали недовольство Нобоа своим положением в команде

сегодня, 13:15

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова полузащитника команды Кристиана Нобоа о недовольстве своим положением в команде.

Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал.

Что касается желания «Сочи» продлить контракт с Нобоа, то для того, чтобы продлевать контракт с футболистом, ему надо играть.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:02
Как говорится в пословице: " Без дыма - огня не бывает ", видимо что - то есть в недовольстве Нобоа...
tt75d9szcawk
tt75d9szcawk
сегодня в 13:48
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