Едвай: «У меня есть характер, чтобы не поступить как Варела»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о поступке Гильермо Варелы, сбежавшего из «Динамо».
У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.
В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена.
Сейчас говорят другое, завтра ссылаются на семейные обстоятельства и уезжают из России. Так что это вилами по воде. Варела тоже клялся, что останется в Динамо... однако ж ))
Сейчас говорят другое, завтра ссылаются на семейные обстоятельства и уезжают из России. Так что это вилами по воде. Варела тоже клялся, что останется в Динамо... однако ж ))