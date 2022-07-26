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Едвай: «У меня есть характер, чтобы не поступить как Варела»

сегодня, 09:44

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о поступке Гильермо Варелы, сбежавшего из «Динамо».

У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 11:20
Я чё подумал, эго -это по гречески Я, моё сознание. А эгг- яйцо. Может переводчики путают эти два понятия?
112910415
112910415
сегодня в 11:09
хорошо, конечно, что нету неприятного уродства ...
Maxim Ryabinin
Maxim Ryabinin
сегодня в 11:00
Респект и уважуха.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:58
Особо не доверяю слова забугорных но если Едвай говорит искренно то честь и хвала ему.
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 10:53
Всё про яйца пишут...хотя про пиво что-нибудь написали...да и кому его яйца интересны?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:49, ред.
Из этого анатомического интервью Едвая бросается в глаза его удивление по поводу "Руководство и тренеры, ведь они ещё до сих пор здесь"...)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:48
Сначала рады, что сбылась мечта играть в том или ином клубе, а потом бегут из них, как крысы.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:46
характер Есть, а вот толку пока мало для клуба....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:44
Есть мухи, есть котлеты, есть волки в овечьей шкуре, есть человеки. Удачи ему.
makkie
makkie
сегодня в 10:36
Ох, я бы не верил словам иностранцев.

Сейчас говорят другое, завтра ссылаются на семейные обстоятельства и уезжают из России. Так что это вилами по воде. Варела тоже клялся, что останется в Динамо... однако ж ))
Gahi
Gahi
сегодня в 10:32
Ну что, хорошое желание быть последовательным в своих словах и поступках. А время покажет, кто на что способен и у кого они крутые, те самые яйца. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:07
Любимая тема соккера-про яйца,хотя давно это уже не является признаком мужественности.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:04
А этот хорват нравится всё больше и больше! Надеюсь, это не пустые слова.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:04
Просто этого игрока еще пока не припекло.
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