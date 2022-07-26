Тихонов: «Глушаков усилил бы „Спартак“. Он обладает огромным опытом»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, не исключившего возвращения в стан красно-белых в качестве футболиста.
Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет. Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.
Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды «Химок». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок». Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи.
Он на 10 лет старше Глушакова...и опыта соответственно больше....
Он на 10 лет старше Глушакова...и опыта соответственно больше....