Тихонов: «Глушаков усилил бы „Спартак“. Он обладает огромным опытом»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слова полузащитника «Химок» , не исключившего возвращения в стан красно-белых в качестве футболиста.

Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет. Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды «Химок». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок». Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи.