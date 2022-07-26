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Тихонов: «Глушаков усилил бы „Спартак“. Он обладает огромным опытом»

сегодня, 12:20

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, не исключившего возвращения в стан красно-белых в качестве футболиста.

Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу. Если он уверен в себе, то почему нет. Если он чувствует, что может помочь «Спартаку», дать что-то больше, чем другие футболисты в данный момент, то это нормально.

Главное, чтобы ожидания соответствовали возможностям. Денис — один из лидеров команды «Химок». Огромное значение имеет для полузащиты и для «Химок». Повторюсь: главное, чтобы ожидания не обманули его возможности на данный момент. Если хочет, то могу пожелать только удачи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:09
Нам не дано знать,сколько а Радимова паспортов.Думаю,что не меньше,чем клубов,которым он был "верен" до гроба.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:03
Согласен с Тихоновым
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:57
Нет в Бразилии таких фамилий....
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 13:39
Чё уже и Химки развалить пытается ???
МапС
МапС
сегодня в 13:19
Пусть остаётся лидером в Химках.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:00
Тихонов с жекой ловчевым бухал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:32
СМотри,допрогнозируешься до Радимова в составе "Зенита"...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:31
Банных дел мастер-легенда "Спартака"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:29
Лучше тогда Титова....
Он на 10 лет старше Глушакова...и опыта соответственно больше....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:21
Старый он уже для Спартака!
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