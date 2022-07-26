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Нигматуллин: «Иногда арбитры должны ошибаться в пользу „Спартака“»

сегодня, 07:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на недовольство «Краснодара» судейскими решениями в очном матче между командами (1:4).

В данном случае сочувствую «Краснодару». Ничего страшного и странного по поводу молчания «Спартака» не вижу после ошибок арбитра в их пользу. Было бы странным и нелепым, если бы было наоборот.

«Спартак» действительно одна из самых пострадавших команд от судейских ошибок, с этим трудно спорить. Иногда арбитры, надеюсь случайно, должны ошибаться в пользу красно-белых.

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Все комментарии
Путин007
Путин007
сегодня в 08:33
Самая пострадавшая команда от судейских ошибок это Краснодар последние три сезона...и вот пошел четвертый...чо там спартак тявкает непонятно...
dеigandre
dеigandre
сегодня в 08:31
Все уже давно поняли, какое нутро у спартаковского руководства и болельщиков.
Просто надо для себя вычеркнуть их, представить, что их нет, и наслаждаться футболом.
Чести, справедливости и правды в «этих» нет ни грамма.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:20
Судите Спартак, как Зенит, или ЦСКА, да и другие клубы тоже. Разве много болельщики просят, требуют? Одни и те же нарушения трактуются по разному. Одних видят, покажут не раз, расскажут с чувством, других не видят, покажут с одного ракурса, ещё комментаторы свои пять копеек добавят, типа нарушения не было, как будто они на поле за место судьи. Всех должны судить одинаково. И обязательный контроль за судейским корпусом. Что за крень практикуется уже, который год с заходом президентов, представителей клубов в судейскую комнату? Привыкли жить по понятиям в 90-е и несут за собой этот шлейф. Так и решают, кого туды, кого сюды, наверно). Или не наверно?
cska1948
cska1948
сегодня в 07:52
Проблема СпаМа в том, что и клуб, и болельщики считают себя "особенными", а значит и судить их должны по особенным, спартаковским, правилам.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:47
Нужно чтобы арбитры судили качественно все матчи независимо от статуса команды.
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