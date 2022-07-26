Глушаков: «Подождите, я ещё игроком вернусь в „Спартак“»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве игрока.
Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.
Игроком? Конечно!
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Недавно хавбек рассказал, сколько лет он будет играть на профессиональном уровне.
В России много Спартаков: от Нальчика до Тамбова. Выбирай не хочу )))
В России много Спартаков: от Нальчика до Тамбова. Выбирай не хочу )))
Если только на стадионе метлой мести ...
Если только на стадионе метлой мести ...
Вернёшся оруженосцем для Заремы , детей няньчить !)
Вернёшся оруженосцем для Заремы , детей няньчить !)