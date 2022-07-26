Глушаков: «Подождите, я ещё игроком вернусь в „Спартак“»

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сегодня, 10:25

Полузащитник «Химок» заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве игрока.

Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите. Игроком? Конечно!

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Недавно хавбек рассказал, сколько лет он будет играть на профессиональном уровне.