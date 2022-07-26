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Глушаков: «Подождите, я ещё игроком вернусь в „Спартак“»

сегодня, 10:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что может вернуться в «Спартак» в качестве игрока.

Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Я еще игроком вернусь в «Спартак», подождите.

Игроком? Конечно!

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Недавно хавбек рассказал, сколько лет он будет играть на профессиональном уровне.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 11:51
Прямо человек-бумеранг
x4tg8r8tj5cv
x4tg8r8tj5cv
сегодня в 11:34
Это угроза?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:31
Я думаю, умные люди в "Спартаке" помнят ОПГ "Ромашка". Извини, Денис, но ты зашкварился уже давно, а зашквары не обнуляются.
3enhetfx75g5
3enhetfx75g5
сегодня в 11:29
Это вряд ли
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:17
Я тоже подумал Зюба)))
Знатог
Знатог
сегодня в 11:15
Согласный я. Надо не голову не забивать, надо головой забивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:14
В Спартаке любят ходить по полям с граблями...
112910415
112910415
сегодня в 11:01
ну, или тренером ... )
277t63tt9bmz
277t63tt9bmz
сегодня в 11:00
Главное есть желание
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:52
Не, ну всё же юморной парень этот Дениска!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:50
Бравурное заявление и только. Никто не возьмет Дениса в Спартак, его поезд ушел. Новое ОПГ в клубе никто не хочет. Так что не надо выдавать желаемое за действительное, да в целом скромнее надо быть, поменьше болтать и сосредоточится на игре, а то можно и в ФНЛ загреметь.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 10:48
Конечно вернётся. Там баня осталась и годовой запас самогона. Варела за плэйстэйшеном вернулся, а тут такое богатство осталось.
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:46
Туда пусть идёт - слова никто не скажет!

В России много Спартаков: от Нальчика до Тамбова. Выбирай не хочу )))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:45
Забыл Денис, что стареет с каждым часом в отличии от девушек - с каждой минутой...
galem72
galem72
сегодня в 10:44
Если только в нальчикский.
VALMUR
VALMUR
сегодня в 10:42
А ты нужен СПАРТАКУ ?
Если только на стадионе метлой мести ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:39
в Спартак (Миллерово)...
Futurista
Futurista
сегодня в 10:37
и Карреру тренером приведу)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:36
В Спартак даже тренеров в таком преклонном возрасте уже не берут....
makkie
makkie
сегодня в 10:35
Звучит как угроза)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34, ред.
А тебя всё штырит , не по детски .
Вернёшся оруженосцем для Заремы , детей няньчить !)
Гость
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