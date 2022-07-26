«Запоздалое желание». Кавазашвили — о возвращении Глушакова в «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова полузащитника «Химок» , который заявил, что может вернуться в «Спартак».

Все зависит от него самого. Возвращение пойдет на пользу его имиджу, но готов ли он носиться по полю как раньше? Сможет ли он играть при таких высоких требованиях, ведь руководство «Спартака» заявило, что цель команды — первое место и победа в Кубке России.

Я как футболиста его очень ценю, но это его запоздалое желание. В таком возрасте его уже никто не заберет. «Химки» ему доверяют и хорошо относятся, поэтому он должен ценить это. Глушаков должен быть благодарен, что они дали ему возможность поиграть на таком уровне в таком возрасте.