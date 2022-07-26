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«Запоздалое желание». Кавазашвили — о возвращении Глушакова в «Спартак»

сегодня, 19:49

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который заявил, что может вернуться в «Спартак».

Все зависит от него самого. Возвращение пойдет на пользу его имиджу, но готов ли он носиться по полю как раньше? Сможет ли он играть при таких высоких требованиях, ведь руководство «Спартака» заявило, что цель команды — первое место и победа в Кубке России.

Я как футболиста его очень ценю, но это его запоздалое желание. В таком возрасте его уже никто не заберет. «Химки» ему доверяют и хорошо относятся, поэтому он должен ценить это. Глушаков должен быть благодарен, что они дали ему возможность поиграть на таком уровне в таком возрасте.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:27, ред.
Глушак прикололся, а из этого раздули целую бурную волну дебатов почти государственного масштаба!
memphis
memphis
сегодня в 20:10
Переход если только в баню уже
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:09
Это просто слова
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:08
Спартаку нужна четкая стратегия, а не громкие заявления. Раз уходят Федуна, нужно прекратить постоянные шарахаемы. Глушаков может и пригодиться на роль дядьки. Да и тренер нужен российский
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:01
Ни о чем
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:53
Вернется в команду ветеранов Спартака
Гость
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