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«Возраст и склонность к полноте». Масалитин — о переходе Нобоа в ЦСКА

сегодня, 19:14

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что «армейцы» могут подписать полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

Тут возраст, и он склонен к полноте. Он не может выдавать тот объём на поле. Максимум — его будет хватать на полтора тайма. Надо смотреть, как он придёт: свободным агентом или с контрактом. В какой-то мере это замена Дзагоеву.

То, что мастеровитый, может одним пасом один на один вывести, может решить эпизод в свою пользу — вопросов нет. Он действительно в плане созидания в нашем чемпионате выделяется. От него многое зависело в центре поля «Сочи» и «Рубина».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:58
Это нормально. Переход в ЦСКА и в более тяжелую весовую категорию.
drug01
drug01
сегодня в 19:48
Годик может поиграть!
isamsn
isamsn
сегодня в 19:33
В данном случае эфективний будет своей молодёжи давать игровое время.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:19
Зачем нам 40 летний футболичт, когда то он был хорош сегодня есть большие сомнения.
Гость
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