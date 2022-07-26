«Возраст и склонность к полноте». Масалитин — о переходе Нобоа в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что «армейцы» могут подписать полузащитника «Сочи» .

Тут возраст, и он склонен к полноте. Он не может выдавать тот объём на поле. Максимум — его будет хватать на полтора тайма. Надо смотреть, как он придёт: свободным агентом или с контрактом. В какой-то мере это замена Дзагоеву.

То, что мастеровитый, может одним пасом один на один вывести, может решить эпизод в свою пользу — вопросов нет. Он действительно в плане созидания в нашем чемпионате выделяется. От него многое зависело в центре поля «Сочи» и «Рубина».