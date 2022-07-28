Юрист «Спартака»: «Мы точно знаем, что будет ещё несколько исков»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов подал еще несколько исков. Ранее Верховный суд Башкортостана отклонил иск Газизова к «красно-белым».

Мы точно знаем, что будет ещё несколько исков. Даже знаем, какие именно. Мы готовы — нас эта история не пугает. Конечно, были напряжены по восстановлению Шамиля на работе. Мы не хотели бы его здесь видеть. Это не моё мнение — очень многие фанаты писали: «Не пропустите его». Для многих период директорства Газизова был грустным.