В ЦСКА сообщили, что собираются оспорить решение ФИФА по легионерам

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейский клуб собирается оспорить решение ФИФА по легионерам, выступающим в российских клубах. Ранее им было разрешено приостановить свои контракты в одностороннем порядке до конца сезона-2022/2023.

Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА , что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьёзные финансовые последствия для российских клубов.

У нас этой опцией воспользовались Сигурдссон и Эджуке. Давайте на примере Эджуке: сумма трансферов — приблизительно 12 миллионов — это подъёмные, агентские, контракт на четыре года. В итоге у тебя просто-напросто год забирают. Если разделить 12 на 4, то считай, что три миллиона у тебя забрали. И это не полная сумма.