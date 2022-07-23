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В ЦСКА сообщили, что собираются оспорить решение ФИФА по легионерам

вчера, 20:08

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейский клуб собирается оспорить решение ФИФА по легионерам, выступающим в российских клубах. Ранее им было разрешено приостановить свои контракты в одностороннем порядке до конца сезона-2022/2023.

Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА, что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьёзные финансовые последствия для российских клубов.

У нас этой опцией воспользовались Сигурдссон и Эджуке. Давайте на примере Эджуке: сумма трансферов — приблизительно 12 миллионов — это подъёмные, агентские, контракт на четыре года. В итоге у тебя просто-напросто год забирают. Если разделить 12 на 4, то считай, что три миллиона у тебя забрали. И это не полная сумма.

По сути главными бенефициарами этой поправки ФИФА являются агенты. Сейчас они просто бесплатно могут притащить игрока в клуб, что в общем-то и сделал агент Эджуке. Ясное дело, что небольшая мотивация самому агенту — вот они в плюсе. Как раз по этой причине воздействуют на игроков. Вот это дело сейчас самое важное, и по нему собираются необходимые документы.

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ЦСКА
Источник: championat.com
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Сп62
Сп62
вчера в 22:54
Всё спишется на СВО.
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Шумел камыш, деревья гнулись. Очень хочется, чтобы лишний раз по носу щёлкнули и посмеялись. РФС и клубы всё не могут избавится от иллюзий о потребности западных организаций в нашем футболе. Западу нужны наши ресурсы, а наш футбол им, как тесная обувь - скинул с ног и вздохнул облегчённо. Вы, господа футбольные функционеры, думали бы лучше о футболе внутри страны, особенно о детишках. Выгнали бы всех легов, которые пользуются нашей страной как шикарной тренировочной базой для своих невостребованных футболистов, которым ещё и нехилые бабки платят и которых в случае чего всегда можно вернуть не заплатив. Займитесь, господа, детишками. Пусть играют все, по всей стране, в каждой дырке, везде в отличных условиях и совершенно бесплатно. Глядишь и вырастет здоровое поколение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:10
Фиг что докажешь.
Гость
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