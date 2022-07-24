Стало известно, когда состоится суд по делу о нападении Магуайра на полицию

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сегодня, 10:26

В августе 2020 года в Матогианнии (Греция) защитник «Манчестер Юнайтед» угодил в скандал.

Тогда футболист возле бара ссорился с английскими туристами. Полиция попыталась вмешаться в ситуацию, чтобы разрешить конфликт, однако Магуайр оказал сопротивление при задержании. В результате полиция арестовала игрока «Юнайтед» за сопротивление стражам порядка.

Стало известно, что рассмотрение апелляции на решение суда по делу Магуайра должно состояться в конце весны или начале лета 2023 года. Заседание суда состоится на острове Сирос (Греция).