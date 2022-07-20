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РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей

20 июля 2022, 14:54

В Российской Премьер-Лиге сообщили, что организация подала иск к латиноамериканской ТВ-компании. Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля.

«Российская Премьер-Лига действительно подала исковое заявление в арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн руб., которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/2022», — сообщили источнику в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Дата первого заседания ещё не назначена.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
AleS
AleS
20 июля в 15:47
Пацаны в рио-де-жанейро собрались на пляже и смотрят Урал - Химки.
ABir
ABir
20 июля в 15:34
Смотрели, надо платить
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
20 июля в 15:30
Видимо это зрелище шокировало латиноамериканцев..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 июля в 15:20
Не знал, что в Южной Америке есть извращенцы, которые смотрят РПЛ))
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 14:57
Неужели в Южной Америке нас смотрят?
Ironigor
Ironigor
20 июля в 14:57
Правильное решение. Пусть знают.
Да вот только большой вопрос, а заплатят ЛИ ?!?
uqjx5cm53fnk
uqjx5cm53fnk
20 июля в 14:56
правильно, пора их всех кошмарить...
Гость
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