РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей

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20 июля 2022, 14:54

В Российской Премьер-Лиге сообщили, что организация подала иск к латиноамериканской ТВ-компании. Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля.

«Российская Премьер-Лига действительно подала исковое заявление в арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн руб., которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/2022», — сообщили источнику в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Дата первого заседания ещё не назначена.