Ла Лига обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ

Ла Лига обратилась в Административный суд Парижа с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и ПСЖ.
Французский нападающий подписал новое соглашение с «Пари Сен-Жермен» в мае.
Также представители испанского чемпионата попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне объявил, что не имеет претензий к ПСЖ в плане финансовой отчетности.
Немедленное рассмотрение обоих ходатайств было отклонено за несрочностью, однако позже они будут рассмотрены.
Таков современный футбол, где решают все деньги, а не авторитет, как было раньше. Нужно принять и смириться, либо же менять систему, а не предъявлять претензии к отдельным игрокам, которые самостоятельно делают выбор - уверен, что их не под дулом пистолета заставляют подписывать договор.
Ла Лигу данный поступок совсем не красит, а наоборот даже... Но уверен, ничего из этого не выйдет - все останутся при своем.
Таков современный футбол, где решают все деньги, а не авторитет, как было раньше. Нужно принять и смириться, либо же менять систему, а не предъявлять претензии к отдельным игрокам, которые самостоятельно делают выбор - уверен, что их не под дулом пистолета заставляют подписывать договор.
Ла Лигу данный поступок совсем не красит, а наоборот даже... Но уверен, ничего из этого не выйдет - все останутся при своем.
Они ведь не сидели за столом подписывая контракт, тут игроку позвонили из ПСЖ с предложением и он уехал обратно в Париж?
Вся эта ситуация с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и ПСЖ кажется камичной. Скорее шаг устрашение в будущем, что бы футболисты дважды думали и не прокидывали их. Да и не стоило было объявлять о подписании игрока во все услышанье заранее, что бы потом потеряв лицо не оказаться со своими смешными требованиями.
Вообще ведь на что они расчитывают??? Предположим, что контракт расторгнут и что дальше? Мбаппе переедит в Испанию? Я вот сильно сомневаюсь в этом, максимум ПСЖ заплатит штраф, а Реал и Ла Лига сохранят лицо.
Хотя за ЧТО и КОМУ платить я вообще не понимаю.
Они ведь не сидели за столом подписывая контракт, тут игроку позвонили из ПСЖ с предложением и он уехал обратно в Париж?
Вся эта ситуация с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и ПСЖ кажется камичной. Скорее шаг устрашение в будущем, что бы футболисты дважды думали и не прокидывали их. Да и не стоило было объявлять о подписании игрока во все услышанье заранее, что бы потом потеряв лицо не оказаться со своими смешными требованиями.
Вообще ведь на что они расчитывают??? Предположим, что контракт расторгнут и что дальше? Мбаппе переедит в Испанию? Я вот сильно сомневаюсь в этом, максимум ПСЖ заплатит штраф, а Реал и Ла Лига сохранят лицо.
Хотя за ЧТО и КОМУ платить я вообще не понимаю.
Не, ну всему есть предел. Всегда болел за Реал в Испании. И в ЛЧ, против всех кроме французских команд.
А теперь я просто люто ненавижу всю эту долбанную, несчастную, загнивающую Ла Лигу, пусть там хорохорятся со ссвоими инвалидами бенземой и левой. Лучше футболистов им уже не видать :) И пусть утрут нос, все, и Мбаппе, и Неймар, и лейси, и Роналду там больше не играют :)
Не, ну всему есть предел. Всегда болел за Реал в Испании. И в ЛЧ, против всех кроме французских команд.
А теперь я просто люто ненавижу всю эту долбанную, несчастную, загнивающую Ла Лигу, пусть там хорохорятся со ссвоими инвалидами бенземой и левой. Лучше футболистов им уже не видать :) И пусть утрут нос, все, и Мбаппе, и Неймар, и лейси, и Роналду там больше не играют :)