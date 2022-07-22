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Ла Лига обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ

22 июля 2022, 19:21

Ла Лига обратилась в Административный суд Парижа с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и ПСЖ.

Французский нападающий подписал новое соглашение с «Пари Сен-Жермен» в мае.

Также представители испанского чемпионата попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне объявил, что не имеет претензий к ПСЖ в плане финансовой отчетности.

Немедленное рассмотрение обоих ходатайств было отклонено за несрочностью, однако позже они будут рассмотрены.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 09:31
Если оставить все как есть то очень скоро за игроков будут платить .... а даже не так ИГРОКАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ по 3 миллиарда в день за то что бы они играли в псж или мс или кого там еще шейхи купят
Представим что таких клубов в Европе будет 10 - 15 шт
Угадай у кого будут лучшие игроки ?
У кого будут Левандовски Модрич Бензема Бускетс ?....
myrka_88
myrka_88
вчера в 04:45
Перец и Тебик ни как не угомонятся.
амурец
амурец
вчера в 01:57
Да забудьте уже про этого Мьаппе пусть парится в лиге фермеров
Gelious
Gelious ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 00:12
Причем тут вообще Перес? Чем вы все тут читаете-то? Флорентино на Тебаса открыто войной идет параллельно из-за продажи прав. Причем тут Флорентино, когда речь о Тебасе?
Gelious
Gelious ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 00:04
Непонятно, причем тут Перес. Флорентино счастлив уже со своей выигранной ЛЧ. А бомбит в первую очередь у Тебаса. Уходят все лучшие
Bensurr
Bensurr
22 июля в 23:13
Да Перес и Тебас стараются, ну увели игрока у Реала и что? Пон что Тебас хотел что бы много фанаты смотрели Ла Лигу из Мбаппе, после ухода Роналду и Месси Ла Лигу больше никто и не смотрит.
Nazi
Nazi
22 июля в 22:29, ред.
Боже, в первый раз в жизни кто-то отказал Реалу, и бляха муха они закренели вообще :)

Не, ну всему есть предел. Всегда болел за Реал в Испании. И в ЛЧ, против всех кроме французских команд.

А теперь я просто люто ненавижу всю эту долбанную, несчастную, загнивающую Ла Лигу, пусть там хорохорятся со ссвоими инвалидами бенземой и левой. Лучше футболистов им уже не видать :) И пусть утрут нос, все, и Мбаппе, и Неймар, и лейси, и Роналду там больше не играют :)
barcamilan
barcamilan
22 июля в 22:29
перец не ной, хватит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 июля в 22:17
))))) Выделите Тебасу палату в психушке! После ухода из Ла Лиги Месси, этот при*урок заслужил в доме хаха отдельные апартаменты.
NOVA
NOVA
22 июля в 21:50
да ладно уже, я думаю, насильно же его ни кто не заставлял остаться в псж!??
cudafwqz4f7z
cudafwqz4f7z
22 июля в 20:38
Это их дело
allemz
allemz
22 июля в 20:32
Клоуны испанские подзабыли вкус катарского кукана, ну ща Нассер займется вами)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 июля в 20:25
    ДСА
    ДСА
    22 июля в 20:24
    Делят большие деньги.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
    22 июля в 20:22
    ПСЖ не будет ничего . Так что они могут утереться думаю!
    AlanW 1
    AlanW 1
    22 июля в 20:13, ред.
    Не привыкли топ клубы Испании получать отказ от футболистов, хотя и Мбаппе поступил не очень красиво.

    Они ведь не сидели за столом подписывая контракт, тут игроку позвонили из ПСЖ с предложением и он уехал обратно в Париж?

    Вся эта ситуация с требованием расторгнуть контракт Килиана Мбаппе и ПСЖ кажется камичной. Скорее шаг устрашение в будущем, что бы футболисты дважды думали и не прокидывали их. Да и не стоило было объявлять о подписании игрока во все услышанье заранее, что бы потом потеряв лицо не оказаться со своими смешными требованиями.

    Вообще ведь на что они расчитывают??? Предположим, что контракт расторгнут и что дальше? Мбаппе переедит в Испанию? Я вот сильно сомневаюсь в этом, максимум ПСЖ заплатит штраф, а Реал и Ла Лига сохранят лицо.
    Хотя за ЧТО и КОМУ платить я вообще не понимаю.
    Неэгоист
    Неэгоист
    22 июля в 20:12
    В результате штраф получит Ла Лига... За СуперЛигу... Ай, молодцы...
    Zenit_84
    Zenit_84
    22 июля в 20:05
    Ничего не получится
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    22 июля в 19:53
    Какае-то клоунада.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    22 июля в 19:47, ред.
      Caniggia
      Caniggia
      22 июля в 19:42
      И что это за хренотень?
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      22 июля в 19:34, ред.
      Перес всем рассказал, что Мбаппе будет подписан этим летом, но его кинули. Это его обидки теперь - как-то не по-мужски. Барса не имеет претензий к МС из-за Эрлинга Холанда.

      Таков современный футбол, где решают все деньги, а не авторитет, как было раньше. Нужно принять и смириться, либо же менять систему, а не предъявлять претензии к отдельным игрокам, которые самостоятельно делают выбор - уверен, что их не под дулом пистолета заставляют подписывать договор.

      Ла Лигу данный поступок совсем не красит, а наоборот даже... Но уверен, ничего из этого не выйдет - все останутся при своем.
      Маг_тм
      Маг_тм
      22 июля в 19:33
      Ща псж заплатит и ла лиге, и административному суду, и всё, притензий нет
      Igo0rek
      Igo0rek
      22 июля в 19:28
      Ла Лига ничего не перепутала?
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      22 июля в 19:28
      Понеслась косая в баню
      Elliada
      Elliada
      22 июля в 19:27
      Никак не могут угомониться. Максимум влепят штраф ПСЖ и всё.
      YGGDRASILL911
      YGGDRASILL911
      22 июля в 19:22
      Давно пора было.
      Гость
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