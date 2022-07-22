Ла Лига обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт Мбаппе с ПСЖ

1658506891

22 июля 2022, 19:21

Ла Лига обратилась в Административный суд Парижа с требованием расторгнуть контракт и ПСЖ .

Французский нападающий подписал новое соглашение с «Пари Сен-Жермен» в мае.

Также представители испанского чемпионата попросили отменить решение Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), который в июне объявил, что не имеет претензий к ПСЖ в плане финансовой отчетности.

Немедленное рассмотрение обоих ходатайств было отклонено за несрочностью, однако позже они будут рассмотрены.