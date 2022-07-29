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Гаврилов: «Наверное, кто-то в России Кокорина и подберёт»

сегодня, 18:48

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном возвращении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

Если Кокорин в Италии никому не нужен будет, то, наверное, в России его кто-то и подберет. Но сложно сказать, кому он сейчас понадобится. Я так понимаю, что в Италии он не выдерживает конкуренцию, а здесь он может быть звездой. Кокорин в «Спартаке»? Если будет приносить пользу, то почему бы и нет. Но я сомневаюсь в том, что он может быть полезен сейчас «Спартаку».

Ранее стало известно, что Кокорин оказался вне заявки «Фиорентины» на предсезонные сборы.

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Все комментарии
Сергей Яценко
Сергей Яценко
сегодня в 20:18
2дротс .. амкал .. кто там ещё
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:10
Гаврилов: «Наверное, кто-то в России Кокорина и подберёт».
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:00
Если честно, то трудно сейчас считать Кокорина профессиональным футболистом. Кому он вообще может быть полезен? Что он может дать определённому клубу в Российской Пример Лиге? Возьмём, к примеру, середников: Терек, Краснодар, Ростов и тот же Спартак. Кому из этих клубов он может помочь? Правильно. Никому. Он давно уже закончил со всем, как и его дружок голубушка Мамаев. Думаю, что ни одному клубу не стоит рисковать с его трансфером. Тем более, он по-любому потребует высокую зарплату. Он ведь "играл" за клуб из Серии А.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:53
Подберёт? Как страшно звучит, для Кокорина))
Гость
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