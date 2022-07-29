Гаврилов: «Наверное, кто-то в России Кокорина и подберёт».

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном возвращении форварда «Фиорентины» в Россию.

Если Кокорин в Италии никому не нужен будет, то, наверное, в России его кто-то и подберет. Но сложно сказать, кому он сейчас понадобится. Я так понимаю, что в Италии он не выдерживает конкуренцию, а здесь он может быть звездой. Кокорин в «Спартаке»? Если будет приносить пользу, то почему бы и нет. Но я сомневаюсь в том, что он может быть полезен сейчас «Спартаку».