Камоцци: «Капелло прав насчёт Кокорина. Он был очень талантливым»

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слова итальянского тренера о Кокорине, назвавшего российского нападающего нереализованным талантом.

Если такой великий тренер, как Капелло, сказал, что Кокорин — нереализованный талант, то это так и есть. Кокорин действительно был очень талантливым, перспективным футболистом с огромным потенциалом, Капелло прав насчет его.

Жалко, что Александр не заиграл в «Спартаке». Безусловно, никто не скажет, что Кокорин — слабый футболист. А вот почему ему не удалось раскрыться — это другой вопрос. Я этого не знаю.

Есть ли вероятность, что он еще заиграет в Италии? Честно говоря, я очень давно не видел его на поле, поэтому мне трудно сказать.

