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Камоцци: «Капелло прав насчёт Кокорина. Он был очень талантливым»

сегодня, 18:11

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слова итальянского тренера Фабио Капелло о Кокорине, назвавшего российского нападающего нереализованным талантом.

Если такой великий тренер, как Капелло, сказал, что Кокорин — нереализованный талант, то это так и есть. Кокорин действительно был очень талантливым, перспективным футболистом с огромным потенциалом, Капелло прав насчет его.

Жалко, что Александр не заиграл в «Спартаке». Безусловно, никто не скажет, что Кокорин — слабый футболист. А вот почему ему не удалось раскрыться — это другой вопрос. Я этого не знаю.

Есть ли вероятность, что он еще заиграет в Италии? Честно говоря, я очень давно не видел его на поле, поэтому мне трудно сказать.

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Все комментарии
Джо Байден
Джо Байден
сегодня в 18:26
Вот именно, был. Но, сплыл)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:12
Он и сейчас ещё перспективный...
Гость
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