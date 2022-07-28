Черчесов: «Лигу чемпионов пора называть по-другому»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о формате Лиги чемпионов. Накануне венгерский клуб вышел в 3-й отборочный раунд квалификации ЛЧ.
Смысл реагировать на голы? Есть игра ― надо руководить, а не фонтанировать эмоциями. Это лишь второй раунд: для попадания в Лигу чемпионов нужно сначала пройти следующий этап, а потом ещё и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.
Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще — сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?
Все-таки чемпионы должны попадать на прямую в Лигу ЧЕМПИОНОВ. Либо действительно турнир переименовать, ведь задумка была именно в том, чтобы собрать всех чемпионов в одном турнире.
Сейчас турнир можно условно назвать Лигой Мажоров, ибо бабло решает, как говорится.
Все-таки чемпионы должны попадать на прямую в Лигу ЧЕМПИОНОВ. Либо действительно турнир переименовать, ведь задумка была именно в том, чтобы собрать всех чемпионов в одном турнире.
Сейчас турнир можно условно назвать Лигой Мажоров, ибо бабло решает, как говорится.