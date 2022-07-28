Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Черчесов: «Лигу чемпионов пора называть по-другому»

сегодня, 17:40

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о формате Лиги чемпионов. Накануне венгерский клуб вышел в 3-й отборочный раунд квалификации ЛЧ.

Смысл реагировать на голы? Есть игра ― надо руководить, а не фонтанировать эмоциями. Это лишь второй раунд: для попадания в Лигу чемпионов нужно сначала пройти следующий этап, а потом ещё и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы.

Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще — сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?

Все новости
Хайкин: «Поражение в Белфасте было скорее случайным»
Сегодня, 08:22
У Черышева идеальная школа, но всех утомили его травмы. Вингера игнорируют в Ла Лиге
26 июляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Агент Кокорина сообщил, что форвард тренируется вместе с «Фиорентиной»
26 июля
Черышев испытывает трудности с поиском новой команды
26 июля
Спортдиректор «Монако» подтвердил, что клуб не намерен продавать Головина
23 июля
Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
pendulum47
pendulum47
сегодня в 18:13, ред.
Усатый шарлотан себя пиарит.
Рыбсовхоз походу банкротиться
Понятное дело, что физруку хочется в групповую чтобы УЕФА заплатила
pendulum47
pendulum47 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 18:08, ред.
сила чемпиона венгрии слабая и 5-6 условное место Англии, Испании в 2-3-5 раз сильней
ABir
ABir
сегодня в 18:07
Это уже давно не Лига чемпионов, а лига бюджетов и рейтингов клубов
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 18:05, ред.
На дух не переношу Черчесова, но тут он прав.

Все-таки чемпионы должны попадать на прямую в Лигу ЧЕМПИОНОВ. Либо действительно турнир переименовать, ведь задумка была именно в том, чтобы собрать всех чемпионов в одном турнире.

Сейчас турнир можно условно назвать Лигой Мажоров, ибо бабло решает, как говорится.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 17:59
Чемпиону какой страны? Любой? Чемпион условного Люксембурга должен в сразу в группу Лиги Чемпионов попадать?
drive45
drive45
сегодня в 17:54, ред.
Все для гранд клубов.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:46
Чемпионаты все разные по силе. УЕФА правильно всё делает. 6-я команда Испании или Англии уничтожит чемпиона Венгрии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:42
Имеет право на мнение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 