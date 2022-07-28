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Хайкин: «Поражение в Белфасте было скорее случайным»

сегодня, 08:22
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт8 : 0Логотип футбольный клуб Линфилд (Белфаст)ЛинфилдМатч завершен

Вратарь ФК «Будё-Глимт» Никита Хайкин дал комментарий после ответного матча 2-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Линфилда».

Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Будё-Глимт», зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
sdzsvxp65rz3
sdzsvxp65rz3
сегодня в 08:59
А 8:0 не случайность?
ОПС
ОПС
сегодня в 08:29
Как то не связывается с первым матчем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Всякое в футболе бывает...
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