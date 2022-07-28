Хайкин: «Поражение в Белфасте было скорее случайным»

Вратарь ФК «Будё-Глимт» дал комментарий после ответного матча 2-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Линфилда».

Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Будё-Глимт», зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов.