У Черышева идеальная школа, но всех утомили его травмы. Вингера игнорируют в Ла Лиге

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сегодня, 13:00

Хороший футболист, но невезучий.

Герои ЧМ -2018 не развили успех

Выступление сборной на Евро-2020 не забыли. Последнее место в группе с датчанами и финнами, разгром в Копенгагене в решающем поединке. В Лиге наций тоже не перешли в элитный дивизион. Черышев недавно вспоминал победу в серии пенальти над Испанией, но спустя всего четыре года многие герои домашнего мундиаля разочарованы продолжением своей карьеры.

Черчесов был в шаге от полуфинала чемпионата мира. Зная англичан, возможно, даже от финала. Франция бы выиграла в Москве, независимо от имени соперника, они были сильнее всех, но четвертьфиналом хозяева турнира тоже гордились. Вот только из стартового состава на матч против Испании дела более или менее успешно идут у Акинфеева и Головина. Но с оговоркой, ведь лидером «Монако» Александр не стал.

Дзюба без клуба. Жирков тоже без команды, хотя в его случаев важен фактор возраста. Тренер Игнашевич не вышел с «Торпедо» в РПЛ . Самедов не стал спортивным директором большого клуба, работает на «Факел» старшим селекционером. Зобнин пережил травмы и лишь в последнем матче напомнил о себе времен ЧМ -2018. Фернандес неожиданно приостановил карьеру.

Кутепов не закрепился в «Спартаке». Кудряшов пережил матч против Хорватии, который не забудет до конца жизни. Кузяев был свободным агентом год назад и его не подобрал ни один сильный клуб. Смолов не закрепился в составе «Сельты», хотя забивал грандам Ла Лиги. Теперь еще один человек, вышедший на замену в знаменитом четвертьфинале, лишен интереса со стороны клубов Примеры, где Черышева прекрасно знают.

Если Дзагоев – символ нестабильности из-за травм в РПЛ , то Черышев показывает, что даже если у российского футболиста чисто иностранная школа, то ему непросто завоевать репутацию постоянно успешного мастера. Повреждения отобрали у него уже не десятки, а сотни важных матчей.

Черышев – символ невезучести

Говорят, что у Дениса нет звездной болезни. Но человек с талантом не стал великим футболистом. Паренек рос в школе «Реала», но оказался одним из десятков тех, кого «сливочные» в основе не видели, ведь конкуренция в Мадриде бешеная. Зато к Денису нет претензий, как к профессионалу. Плохой репутации за полем у Черышев тоже нет. Возможно, иногда он переоценивает собственный уровень – всегда стремился играть за известные клубы из Ла Лиги?

Да, раньше брезговал предложениями более скромных команд, где ниже зарплата, но выше шансы на игровую практику. Но и это не самый большой грех в футболе, если у вингера полный порядок со здоровьем. Плюсы Черышева ценили тренеры, отсюда многолетние контракты с приличными клубами. Наставники всегда давали шанс человеку, наперед зная, что закончится попытка в лазарете, как обычно.

Травмы выбивали его на долгие месяцы. Огорчает, насколько разнообразные повреждения переживал футболист. Были проблемы с сухожильем, ломал палец, не раз мучился с мышечными травмами, растягивал связки. Разумеется, болел коронавирусом, причем минимум дважды. В прошлом сезоне из заявки «Валенсии» его выбивала также травма колена. Перерасти повреждения, как Роббен, не сумел.

Гаттузо, оценив конкурентов Черышева, решил не предлагать ему новый контракт. Хотя отец футболиста называл в мае «бредом» информацию об уходе вингера из левантийского клуба, журналисты не врали. Также очевидно, раз свободного агента не забрала сразу же новая команда, а игрок самостоятельно поддерживает форму, что СМИ не обманывают и сейчас. Черышева никто из испанцев пока не позвал.

Денису пора напроситься в «Сочи»

Если до сих пор живет с Кристиной Кобе, то вряд ли девушка-юристка хочет жить в России. В Испании или Италии – другое дело. Но если Черышев уже холостой, или если его подруга согласна на переезд, то Денису пора впервые в жизни обратить внимание на РПЛ . Причем не нужно замахиваться на «Спартак» или «Зенит». Эти клубы не должны предлагать деньги человеку, сыгравшему всего в пяти матчах Ла Лиги в основе в прошлом сезоне.

Аршавин открыто говорил, что у «Зенита» нет столько денег, как раньше. Финансовые дела «Спартака» олицетворяет уход Каттани. Закрытие второй команды тоже толстый намек на правду. Но есть и другие клубы. «Локомотиву» и «Динамо» левый вингер вряд ли нужен. Но опытный хавбек может пригодиться если не «Краснодару» — хотя Ионов ведь играет в основе, Сторожуку нужны в коллективе ветераны с авторитетом, то соседнему «Сочи».

В составе «быков» был Классон, который играет иначе, но располагался и на левом фланге, как Черышев. В атакующую модель «горожан» Денис вписывается. Но рядом живет команда, где уже реанимировали не одну карьеру. Непонятно, почему Гаранин устроил игры разума с Нобоа. Кристиан явно разозлился, что не в основе, ведь много хорошего сделал для «Сочи». Не только эквадорца на юге привели в чувство усилиями тренера Федотова.

Теперь наставник работает на ЦСКА и обыграл бывший клуб, но «Сочи» не худшая команда лиги. Им нужны качественные исполнители. Вспомните, как за них выступали Заболотный и Кокорин. Футболисты, которые страдали в других местах, в команде с Юсуповым и Жаоозиньо находили себя. Черышев точно не помешает, но все упирается в условия личного контракта, как в случае с Дзюбой, для которого «Сочи» тоже рабочий вариант.

Вряд ли у южан огромные зарплаты, если стараются найти таких ребят, как Кассьерра и Родригао – футболистов, чей уровень выше трансферной стоимости. Но поскольку Черышев свободный агент, то после медицинского осмотра логично обговорить условия, при которых футболист сборной впервые сыграет в российском чемпионате. Проблемы с подписанием легионеров очевидны, отток неизбежен. В новых условиях Денис – логичная опция.

Моложе, чем Дзюба, и хотя здоровье слабее, чем у Артема, если не будет конкуренции, как в «Валенсии», то может провести в основе в районе двадцати матчей за сезон. «Сочи» этого хватит. А пример Полоза, который где только не играл, а весной разрывал всех в «Ростове», напоминает – классному игроку возраст не мешает. В «Сочи» об этом даже разговор не начнут, поскольку Нобоа 37 лет и ему предлагают продлить контракт.