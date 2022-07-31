«У „Спартака“ нет стабильности». Гаджиев — перед матчем с «Оренбургом»

Известный российский тренер порассуждал о шансах «Спартака» в предстоящем матче против «Оренбурга».

Фаворитом в этом матче является «Спартак», но к этой команде нет доверия. Красно-белые в важном матче могут победить, а в следующей игре уступить. У «Спартака» нет стабильности, а это качество — признак мастерства.

Не надо сомневаться в классе команды Абаскаля, потому что потенциал и возможности у красно-белых высокие. Все специалисты перед игрой с «Оренбургом» скажут, что «Спартак» победит, но с большими вопросами. С «Краснодаром» матч получился неоднозначным.