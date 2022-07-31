Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«У „Спартака“ нет стабильности». Гаджиев — перед матчем с «Оренбургом»

сегодня, 13:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург17:30 Не начался

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о шансах «Спартака» в предстоящем матче против «Оренбурга».

Фаворитом в этом матче является «Спартак», но к этой команде нет доверия. Красно-белые в важном матче могут победить, а в следующей игре уступить. У «Спартака» нет стабильности, а это качество — признак мастерства.

Не надо сомневаться в классе команды Абаскаля, потому что потенциал и возможности у красно-белых высокие. Все специалисты перед игрой с «Оренбургом» скажут, что «Спартак» победит, но с большими вопросами. С «Краснодаром» матч получился неоднозначным.

Все новости
Алдонин: «Ожидаю интересной игры ЦСКА с „Пари НН“»
Сегодня, 13:37
Боков: «Сейчас ЦСКА совершенно другой. „Пари НН“ будет очень тяжело»
Сегодня, 13:18
Бояринцев: «Сегодня „Оренбургу“ будет непросто. „Спартак“ победит»
Сегодня, 12:57
Рианчо: «Абаскаль найдёт верные слова, чтобы настроить на „Оренбург“»
Сегодня, 12:57
Квеквескири: «Болельщики „Факела“ 21 год ждали этого момента»
Сегодня, 11:54
Орлов: «„Локомотив“ был хорош, сопротивлялся»
Сегодня, 11:05
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:29
Это мы ещё посмотрим...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 