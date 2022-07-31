Боков: «Сейчас ЦСКА совершенно другой. „Пари НН“ будет очень тяжело»

Бывший игрок ЦСКА порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Пари НН».

ЦСКА проиграл «Пари НН» в предсезонном турнире? Я могу сказать одно, забудьте все предсезонные турниры, поскольку он в сравнение не идёт с нынешним ЦСКА . Тренерский штаб не форсировал события и готовился. Самое важное для ЦСКА – это сезон. Они вошли в сезон в оптимальной форме и сейчас ЦСКА совершенно другой. Могу сказать, что «Пари НН» будет очень тяжело. Можно ожидать, что Акинфеев отстоит на ноль. Для Акинфеева это стимул. Какой вратарь любит пропускать, даже если команда побеждает.