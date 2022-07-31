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Квеквескири: «Болельщики „Факела“ 21 год ждали этого момента»

сегодня, 11:54
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями после матча против «Динамо».

Люди 21 год ждали этого момента. Они хотели, чтобы команда играла в РПЛ. Для них это сумасшествие какое-то. Если бы разрешили открыть верхний ярус, то стадион забился полностью.

Дебютировать в РПЛ в 32 года сложно. Но у меня была мечта играть в РПЛ. У меня мечты нет возраста. Я верил в то, что это возможно реализовать даже в 32 года.

РПЛ — это совершенно другой уровень. По сравнению с ФНЛ здесь игроки принимают решения гораздо быстрее. Тут не дают много думать. Лишние касание — сразу накрывают.

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