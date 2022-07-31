Квеквескири: «Болельщики „Факела“ 21 год ждали этого момента»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями после матча против «Динамо».
Люди 21 год ждали этого момента. Они хотели, чтобы команда играла в РПЛ. Для них это сумасшествие какое-то. Если бы разрешили открыть верхний ярус, то стадион забился полностью.
Дебютировать в РПЛ в 32 года сложно. Но у меня была мечта играть в РПЛ. У меня мечты нет возраста. Я верил в то, что это возможно реализовать даже в 32 года.
РПЛ — это совершенно другой уровень. По сравнению с ФНЛ здесь игроки принимают решения гораздо быстрее. Тут не дают много думать. Лишние касание — сразу накрывают.