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Орлов: «„Локомотив“ был хорош, сопротивлялся»

сегодня, 11:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на победу «Зенита» над «Локомотивом».

Игроки «Зенита» уже набрали форму. Правда, Кассьерра немного выпадает. А так — все уже физически готовы. Вы же видели, как отработали Вендел, Малком, Клаудиньо. А как носится Мостовой! Ведь Питер победил не за счет запасных, а именно основой.

«Локомотив» был хорош, сопротивлялся. Разве можно сравнить железнодорожников со «Спартаком» в матче за Суперкубок? Это совсем другая команда. Нет, «Локо» был сильнее. Но второй тайм все решил. И Баринов «отличился». Хотя ему уже деваться было некуда. В целом, я получил удовольствие от игры, потому что первый тайм был нервный.

«Локомотив» имел моменты. Однако после перерыва гости не выдержали того прессинга, который устроил «Зенит». Сил-то у хозяев хватило. Пока «Зенит» сыграл свой лучший матч.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:55
Союзник противников 30.07.22 г. 17:46
Всё просто :Крышу не открывают,чтобы соперник от духоты и влажности сдох,и в конце тайма второго додавить его.Так поступали в чемпионате СССР кайраты-колхозчи-пахтакоры,назначая домашние матчи летом на 13:00 пополудни.Что называется :"Вам и не снилось"! И никаких пауз для ВАРева и водопоя.Сравните результаты...

Сайты дают температуру на Крестовском на начало матча 19.градусов,крыша закрыта. Конечно,это не извиняет "прекрасную работу" крупных футбольных специалистов из Германии,НО...
4s2chmjsqqar
4s2chmjsqqar
сегодня в 11:54
Да, очень хорош
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:49
Старый 30н подкалывает Локо.
МапС
МапС
сегодня в 11:39
По-ходу Гена неплохо отметил победу.
А Миша после Суперкубка ваще не вышел из штопора - молчит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:33
Скоро поклонники Зенита начнут стесняться за фотоаппарат..).
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:17
5-0 это карашо))) Дед чудит
Гость
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