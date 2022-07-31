Бояринцев: «Сегодня „Оренбургу“ будет непросто. „Спартак“ победит»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Оренбургом».

Понравилось, что «Спартак» в матче с «Краснодаром» играл в атаку, агрессивно, хоть и большую часть встречи провел в большинстве. «Оренбургу» сегодня будет непросто. Эта команда провела две игры дома и добилась победы только в матче с «Уралом». Сложно оценить, в какой они форме.

В Первой лиге «Оренбург» был мобильной командой. Вряд ли они сыграют первым номером, «Спартак» будет иметь преимущество в атаке.

Нравится, что Абаскаль не боится и продолжает играть в атакующий футбол, но нельзя забывать об обороне, потому что «Оренбург» может неожиданно провести быструю атаку. Но я уверен, что «Спартак» победит.