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Бояринцев: «Сегодня „Оренбургу“ будет непросто. „Спартак“ победит»

сегодня, 12:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Оренбургом».

Понравилось, что «Спартак» в матче с «Краснодаром» играл в атаку, агрессивно, хоть и большую часть встречи провел в большинстве. «Оренбургу» сегодня будет непросто. Эта команда провела две игры дома и добилась победы только в матче с «Уралом». Сложно оценить, в какой они форме.

В Первой лиге «Оренбург» был мобильной командой. Вряд ли они сыграют первым номером, «Спартак» будет иметь преимущество в атаке.

Нравится, что Абаскаль не боится и продолжает играть в атакующий футбол, но нельзя забывать об обороне, потому что «Оренбург» может неожиданно провести быструю атаку. Но я уверен, что «Спартак» победит.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:15
Мало кто так уверен в победе спартака.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:04, ред.
Главное,чтобы вопреки прогнозам,"Спартак" не абаскалился.
Гость
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